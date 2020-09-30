文根英離開合作16年東家：人生需要一個轉捩點

現年33歲的韓國元祖級「國民妹妹」文根英，入行超過21年，她2000年因為出演經典韓劇《藍色生死戀》，於劇中飾演宋慧喬的童年而為人認識，之後一直活躍於公仔箱及影圈，雖然2017年2月時患上急性骨筋膜室綜合症，一度傳出險截肢，令其工作全面喊停，不過經歷四次手術後，文根英最後亦康復成功。而入行多年的文根英，一直與東家Namoo Actors保持長達16年的合作關係，不過今日卻傳出文根英離開事務所的消息。

文根英亦有透過與fans溝通的平台向fans宣佈消息，她上載了文章：「這是意外的消息，大家應該很驚訝，我過得很好，所以不要太擔心。離開事務所是因為覺得我的人生和演員的人生需要一個轉捩點，所以做出了這個很大的決定。而且我也產生了從熟悉環境中擺脫出來喚起自己的想法，事實上暫時並沒有具體的計劃，只是計劃着今後更長的時間淡然地走下去，重新調整心態和身體。我希望珍惜現在這一瞬間，感謝賦予我的生活，這樣積累的時間能夠更加謙虛地活下去。」同時文根英亦趁中秋佳節向fans送上祝福，強調自己之後會學習、感受更多的東西，以更好的一面見大家。

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