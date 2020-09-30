袁嘉敏難覓猛男助手同行隔離 無奈放棄北上搵錢機會

袁嘉敏、陳婉衡、張崇基、張崇德、劉美娟及余采霖等今晚出席尖沙嘴舉行《壞蛋獎門人》重映首映禮。袁嘉敏受訪時表示心情緊張，因為自從疫情爆發，農曆新年後已經沒有工作，超過半年時間未試過接受訪問。疫情下她專注經營YouTube頻道，一手包辦拍片剪片，分享之前出埠工作及旅行片段，她說：「最多人睇嗰條片有200萬次點擊，同時吸引咗一間意大利公司邀請我設計首飾，但因疫情關係工廠停工而押後。」

幕前工作如電影方面，袁嘉敏表示每個月都有大陸片商邀請返大陸工作，她無奈說：「我搵唔到一個肯陪我隔離、然後做幾嘢又走返嚟香港隔離嘅助手，仲要近年我上大陸工作有大概30次驚險經歷，例如黑暗中架車唔知駛去咩地方，所以有個助手我會鎮定啲，而且仲要係男性，樣要夠惡。」她直言過去半年推工作推到心灰，失去幾十萬搵錢機會。明天中秋佳節有沒有男士約會？她說：「冇，我聽日陪姪女過，我而家單身，本來想今年搵個伴，但疫情下冇社交聚會，朋友食飯都係得5次，其餘日子喺屋企孤零零過。」

一身運動裝束陳婉衡放下男友，找來落選港姐鞏姿希孖公仔出席，她指男友工作忙甚少見面，問到不是感情有變嘛？陳婉衡想了片刻說：「OK嘅，情侶有時都會嗌交。」甚至連過去週末提前慶祝中秋節飯，男友也臨時缺席。她覺得沒有一對情侶是不嗌交，就讓大家冷靜一下，其實可以令大家更了解對方及珍惜感情，她澄清跟男友是耍花槍。中秋節能人月兩團員嗎？她說：「希望啦，佢好忙，我見佢都要攝時間上佢辦公室，然後叫外賣見陣。」陳婉衡笑指與男友冷靜期是好事，因為拍拖半年肥了5Kg，現在把握時間做運動，免得被男友指貨不對辦。

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