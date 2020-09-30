楊明到警署報到獲特別待遇 5警迎駕兼幫手睇位泊車

撐警之星楊明8月8日於馬己仙峽道發生交通意外，他被警員發現時滿身酒氣，更要警員左右攙扶着，才能步離車廂，隨後他拒絕酒精測試，最終被以「拒絕提供血液樣本」而被捕。

本月初，楊明由女友莊思明陪同下，乘坐掛上莊思明姓氏車牌「C H A N G」的白色七人車到中區警署報道，當日二人疑因撐警身份而獲特別待遇，警方將傳媒驅趕至警署停車場門口的對面馬路，又拉起封鎖線，嚴陣以待，此舉有別於其他人到警署報到的作風。

今日下午4時35分，楊明又再次報到，他由一名穿白衣的男司機，駕着莊思明的白色七人車，駛至中區警署。未知是擔心陽光太猛，還是怕被傳媒拍下他未有梳洗的樣貌，撐警之星楊明今日將車廂內的窗簾全數放下，以防真身曝光，他跟白衣司機在警署逗留約25分鐘後離開。今日雖然是疑似單拖出動，女友莊思明未有陪伴在則，但楊明繼續享有特別待遇，縱然不像上次簽到時，有警員為他拉起封所線，但他到警署報到，坐駕尚未駛至，已有四、五名警員在場準備迎接；而當七人車抵達一刻，眾警更即為他的坐駕睇位指揮，讓七人車停泊在最貼近警署內的出入口，好讓楊明可以隱蔽式落車，令在場守候的傳媒只能隱約見到，身穿白色上衣的楊明下車進入警署，待遇好比超級VIP。

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