渣男變暖爸丨張致恒婚前曾衰偷食 老婆貼全家照晒幸福

張致恒曾經是情場浪子，過去多次被爆背女友偷食，近日舊愛莊端兒（現名莊韻澄）重提當年發現他背叛時，曾傷心到萌自殺念頭；而去年被爆一腳踏五船的張致恒，結果與圈外老婆區燕雯奉子成婚，婚後連生兩子組成四口之家，昨日雯雯在社交網貼全家福晒幸福。

本月2日兩人剛結婚1周年，大仔張天寶已1歲半，細仔張天牧才滿3個月，為張致恒兩年抱兩的雯雯，不時在社交網分享生活點滴，昨日一家四口到草地放電，雯雯留言：「第一次帶哂兩個出去，終於影到一張靚嘅全家福，從來都冇諗過自己會經歷用雙人車，雖然成個過程好混亂好攰，不過內心有種幸福嘅感覺。」

雯雯還在限時動態分享短片，修心養性的張致恒變身慈父，推着雙人BB車，出發去影全家福，到達草地後，兩夫婦輪流拖着大仔在草地玩，大仔表現好興奮，兩人還在大仔的IG代留言：「今日第一次去公園，第一次喺草地跑，好開心呀！」

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