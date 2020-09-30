現年52歲的伊能靜和前夫庾澄慶所生的18歲兒子庾翰睿（小哈利），遠赴美國升學，多年來過着低調生活。自從5月底幫助參加內地真人騷的母親伊能靜排舞片段曝光，被網民發現小哈利舞姿媚態十足，還搽上指甲油，引發熱烈討論，及激發好奇心將小哈利起底，發現其Ig賬號內有多張易服扮女裝的照片，舉手投足盡顯少女味，事件卻惹來思想保守的嫲嫲不滿，不過身為母親的伊能靜，就鼓勵兒子不要為別人改變自己，令母子關係變得親密。

相片遭轉發即鏟走

小哈利發現自己被網民起底後，隨即將Ig賬號由公開轉為私人，直至大前日他將已清空三個月的賬號「翻生」，網民發現小哈利更新了13條動態貼文，即被網民cap圖轉發，未知小哈利是否因錯手將Ig賬號轉為公開，當發現私人照片在網上流傳，他便在短時間內將賬號再改為私人，並且刪除當中所有圖文。被網民轉發的相片中，有大量小哈利與好友的親吻咀嘴合照，當中有不同膚色及性別，以及在不同地方拍攝，咀嘴相背景遍佈睡房、後樓梯梯間及展覽場地，有網民讚他有愛，也有人大嘆接受不了其熱情舉動。

永遠做女性化男孩

相中的小哈利染了一頭金髮，朋友堆也不乏女性友人，其中一張是他跟兩位女性友人，一齊身穿彩虹服飾合照，而眾人身後的門上，則貼有一張「Team Gay」海報，因而被內地傳媒質疑他是表態出櫃。除了咀嘴相外，小哈利也有貼出多張易服相片，帖文寫上永遠做女性化的男孩：「Femboy errday Femboy 4ever」。相中他穿上粉紅色透視紗裙，胸前兩點若隱若現，並擺出嫵媚姿勢。今次有別於以往眾多批評留言，獲不少網民留言力撐「人家扮女裝，關你甚麼事？」、「開心就好，也能理解」、「敢於表現自己，不懼世人眼光」等，支持小哈利。