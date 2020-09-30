金馬獎｜《佔領立法會》《迷航》逆權入圍最佳紀錄片 林家棟憑《手捲煙》爭影帝

第57屆金馬獎11月21日頒獎，大會在今日傍晚5點30分揭曉入圍名單，由去年最佳新演員得主范少勳公佈。當中備受注目的，是早前忽然被香港電檢評為三級片的紀錄片《佔領立法會》。內容以2019年7月1號反修例行動，逆權人仕在警察全面徹出立法會後，成功進入立法會達三小時。另外，由香港女導演李哲昕拍攝，紀錄大陸烏坎村逆權事件的《迷航》同時入圍。

最佳女主角入圍有大霈、謝欣穎、桂綸鎂、白靈、陳淑芳。最佳男主角獎提名有李國煌、劉冠廷、林柏宏、莫子儀、林家棟。最大贏家是《消失的情人節》入圍11項，，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影歌曲；《同學麥娜絲》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男配角（2位）、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂；《無聲》入圍8項，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影音樂。

去年金馬大贏家《陽光普照》導演鍾孟宏監製的2部片都受注目，包括《陽》片編劇張耀升首執導的作品《腿》，描述桂綸鎂企圖尋回已故丈夫被截肢的腿，因而和楊祐寧譜出一段黑色荒謬愛情喜劇。另一部則是則以《大佛普拉斯》贏新導演獎的黃信堯作品《同學麥娜絲》，主要演員有劉冠廷、鄭人碩、施名帥、納豆及陳以文。

金馬獎部份入圍名單

最佳紀錄片︰

《爺爺和父親 》

《我的兒子是死刑犯》

《千年一問 》

《迷航 》

《佔領立法會》

最佳女主角︰

李霈瑜《消失的情人節》

桂綸鎂《腿》

謝欣穎《怪胎》

白靈 《墮胎師》

陳淑芳 《孤味》

最佳男主角︰

李國煌 《男兒王》

劉冠廷 《消失的情人節》

林柏宏 《怪胎》

莫子儀 《親愛的房客》

林家棟 《手捲煙》

最佳劇情長片︰

《日子》

《消失的情人節》

《同學麥娜絲》

《親愛的房客》

《手捲煙》

最佳女配角︰

高慧君

張雅玲

陳淑芳

謝盈萱

陳雪甄

最佳男配角︰

納豆

鄭人碩

張少懷

戴立忍

金玄彬

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