add名人時尚丨La Mer罕有降價 Shu Uemura驚喜聯乘海賊王

第三波疫情緩和，人人都渴望盡快回復正常生活，美妝品牌亦準備向疫後市場出擊，以降價、聯乘等招數吸客。

貴婦愛牌La Mer一向價位高昂，平日很少有做減價優惠，但今次就罕有宣佈於十月調整8款產品的價格，包括面霜、乳液、精華等。當中減得最多的是15ml的修護精華由$1,800減至$1,460 ，另外皇牌精華面霜亦由$2,700降至$2,520，就連早前孔劉做代言的眼部精華新品亦比之前平了$80 ，不知道今次降價會否引來搶購潮。

日本彩妝Shu Uemura繼上次聯乘比卡超爆紅後，今次的合作對象竟然是經典動漫海賊王《ONE PIECE》，同樣是男女也喜愛的漫畫角色，充滿熱血與大無畏的精神。今次攜手帶來一系列彩妝，包裝全換上軍藍色調外殻，配搭路飛與草帽海賊團的手繪印花，其中最具話題性的就是10色眼影組合，結合啞光、金屬、珠光質感，而全隊《ONE PIECE》成員亦印在眼影盤外殼，霸氣又夠中性。唇膏方面則有路飛、娜美、索柏等角色選擇，色調與質感亦跟據其角色而定，該系列亦有潔顏油、眉筆、粉底掃及化妝箱等，粉絲不要錯過。

M.A.C之前在日本、韓國率先推出少女心爆發的透明包裝，引來網上熱烈討論，今次終於到香港發售。品牌為四款單色眼影、七款唇部彩妝及印有皺褶壓紋的高光粉換上透明Lound & Clear 新裝，其產品的色調均以焦糖色、木玫瑰色、燕麥色為主題，可再配搭上新出的果凍脂胭，打造同色系的秋日妝感，其柔和色調更貼近「無害感」裸妝潮流。

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