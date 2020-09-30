央視晚會 | 34歲的士陳自封青年表忠 歐陽娜娜冒罰50萬新台幣唱《我的祖國》

明天10.1是中共建國71周年，理工大學疑為「表忠」於校內舉辦升旗禮。當然，要表忠又點止得理大，就好像近年在大陸撈到風生水起的「的士陳」陳偉霆，就同被央視欽做「破產界KOL」的阿B鍾鎮濤、容祖兒、惠英紅及Angelababy一齊參加今晚在北京舉行的央視國慶晚會，而的士陳在表忠時更講到明「要為祖國奉獻青春和熱血」。

的士陳早前為央視拍攝以表白中國為題材的宣傳片，今年34歲的的士陳在片中自稱是「新時代青年」外，更肉麻地話「要為祖國奉獻青春和熱血」，而今晚的士陳在晚會上就聯同被台灣人炮轟為賺人民幣而「忘本」的張韶涵及澳門代表Julio等一齊獻唱《守護》。至於同樣被指「忘本」的台藉女星歐陽娜娜，則冒着被罰款50萬元新台幣（約13.3萬港元），和任達華、惠英紅及一眾大陸藝人合唱《我的祖國》。由於台灣有法例指台灣地區人民非經各該主管機關許可，不可以與大陸地區人民、團體或其他機構等，涉及政治性內容合作，違者得處新台幣10萬元以上50萬元以下款項，故今次歐陽娜娜在央視獻唱《我的祖國》，分分鐘會被罰款。

另外，容祖兒則同李易峰唱出《你安好 我無恙》，至於「破產界KOL」阿B則和金婷婷合唱《信仰》、Angelababy則與另外兩位大陸女星唱出《但願人長久》。