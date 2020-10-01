陳喬恩帶嫩口男友返台北過節 鬆身裙現凸肚飄孕味

41歲陳喬恩去年拍大陸節目時，成功和細自己9歲的大馬有錢仔曾偉昌（Alan）譜出姊弟戀。上周她還在網上晒出和男友拍拖1周年合照，難得找到Mr Right，陳喬恩日前便帶男友到台北見鄉親父老，並參加好友安以軒的生日派對，順道慶祝中秋節。她在生日P當晚，就被台灣《蘋果新聞網》目睹穿上白色鬆身裙，腳穿平底波鞋，除了身形脹了一個碼，側面看腹部亦明顯凸起，頗有虎背熊腰之感，滲出濃濃孕味。

當晚陳喬恩和男友上樓後，碰巧遇到安以軒和老公陳榮煉，未知是否好友身形有變，安以軒一開始未有認出戴着口罩的陳喬恩，直到陳上前打招呼時，安以軒才驚覺是老友，並和對方閒聊起來，隨後一行人邊走邊傾慢慢行入會場。現場所見，陳喬恩和下月即將臨盆的安以軒走在一起，看上去更似大肚婆。據知在會場中，安以軒在台上還揶揄陳喬恩說：「到底誰才是孕婦啊？妳穿成這樣？」陳喬恩則傻笑避談。

生日派對中途，陳喬恩和男友走出會場甜蜜煙韌一番，遭男友又摸又攬的陳喬恩，十足小鳥依人依偎在男方懷中。直到晚上11點，他們才盡興離開，而火辣畫面原來越夜越精采，只見Alan摸着陳喬恩的背脊再延伸到後頸，又不斷揉她的身體，最後索性直接摸她的側胸。之後二人乘車返回臨沂街新建案豪宅，延續甜蜜時光。

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