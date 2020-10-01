add名人時尚｜活化古迹 LV Chanel 開騷揭幕

每季的時裝周除了常規的時裝發佈和表演之外，品牌都會舉辦一些周邊活動，令來自世界各地的觀眾在掌握時尚資訊的同時，也能從其他方面了接觸一下當地的文化的氣息。不過今季的時裝周受武肺疫情影響，不少發佈會從實體轉為網上，親身能參與的人數只有平時的20%，時裝周今非昔比，以往時裝發佈的地標性意義都消失了，惟不少品牌依然重視歷史，出錢出力保存。

Chanel 一向為保護法國文化遺產的支柱，除了收購多間歷史悠久的手工藝坊，又贊助巴黎大皇宮進行翻新工程，再斥資擴建時裝博物館Palais Galliera，而品牌亦正藉在此舉行名為Gabrielle Chanel Fashion Manifesto的大型展覽。這是品牌至今為Coco Chanel 辦的最全面的和最大型的回顧展，當中展示包括Coco Chanel在1916年以男性內衣料設計的水手衫真迹。

而Louis Vuitton 是巴黎時裝周中少數舉辦實體show 的品牌之一，品牌將於10月6日在還未開幕的百貨公司La Samaritaine舉辦兩場show，每場邀請約200名嘉賓出席。La Samaritaine是創立於1870年的建築物，2005年因為不符合建築物安全標準而關閉，隨後LVMH group 豪摘7.5億歐元重修，本來於4月重開，但受疫情影響延遲，而即將舉辦的時裝發佈則成為15年來的首個活動。

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