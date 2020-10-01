10月韓劇丨過氣情侶同推新劇 秀智甩李棟旭轉戀南柱赫

武漢肺炎今個暑假再度在南韓肆虐，重創韓國影視圈，當中不少劇集和電影的拍攝工作被迫喊停。雖然有不少劇集受影響而延遲拍攝，亦有劇集短暫停播，但無損各大電視台每月都有劇集推出，今個月依舊有多齣韓劇輪住播出，劇迷仍然可以煲住劇抗疫。當中最有睇頭就是一對過氣情侶秀智和李棟旭主演的劇集，兩人非常有默契地同在今個月推出新劇，未知邊齣劇成功搶贏收視？

（一）tvN《九尾狐傳》（首播日期：10月7日）

由《鬼怪》男星李棟旭孖趙寶兒及金汎主演tvN新劇《九尾狐傳》，講述了在城市安家的九尾狐和追捕他的節目PD之間的浪漫愛情故事，李棟旭在劇中飾演原是山神，但後來定居在城市的九尾狐，是一個兼具九條命、擁有吸引人的美色、像狐狸一樣聰明、有着優越的運動神經的角色。趙寶兒則飾演一名大膽的電視台《尋找城市傳說》節目的製作人，而金汎就演李棟旭同父異母的弟弟，是人類跟九尾狐所生的半人半妖。

（二）JTBC《私生活》（首播日期：10月7日）

由韓國女團少女時代徐玄孖高庚杓，聯同《夫妻的世界》男星金永敏和金孝珍主演的新劇《私生活》原定上月16日開播，因受疫情影響而延至今個月才播出。劇中講四位主角都扮演騙子，以欺詐的方式不經意地窺探了國家機密，為了生存下去而出盡法寶施展所有欺詐方式，並和大企業展開鬥爭的故事。由於劇集帶出了韓國時代變遷下，不少貧窮家庭為了生存而走上當騙子之路，反映現實的情況，預料會得到觀眾的共鳴。香港劇迷可在Netflix上追看。

（三）KBS《Do Do Sol Sol La La Sol》（首播日期：10月7日）

由高雅娜、李宰旭、藝智苑等主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》的浪漫愛情喜劇，原定8月底首播，因劇中有演員確診而一度停拍，目前已復工拍攝並定檔於本月7日開播。劇集講述鋼琴獨奏家高雅娜與打工能力滿分的李宰旭之間的愛情故事。劇中兩人各自帶着過去的傷痛和秘密來到小村莊的鋼琴學院，兩人將在此展開甜蜜又心動的故事。香港劇迷可在Netflix上追看。

（四）tvN《Start-Up：我的新創時代》（首播日期：10月17日）

《Start-Up：我的新創時代》由兩大偶像派「國民初戀」秀智及「南朋友」南柱赫領銜主演，於劇中秀智擁有各種打工經驗和擁有超強的生活能力，她夢想成為韓版Steve Jobs，並一直向着CEO之路進發。至於南柱赫則飾演數學天才兼科技公司的始創人，他雖然含着金鎖匙出世，但卻在創業後變成廢青，他更無意中成為秀智記憶中的初戀，於是他刻意將誤會變成現實，決定要出人頭地力追秀智。香港劇迷可在Netflix上追看。

（五）OCN《Search》（首播日期：10月17日）

韓國女團f(x)出身的女星Krystal近年主力當演員，她在OCN新劇《Search》中將會化身做女軍人，並與男星張東潤發展浪漫愛情故事。《Search》講述於被稱為「死亡之地」和「韓半島亞馬遜」陰森的非武裝地帶，出現了未確認的生命體，搜索隊展開追擊這些生命體的驚險追擊戰，並為脫離非武裝地帶而進行的生死搏鬥。Krystal於劇中飾演身份神秘的精英女軍官「孫藝林」，擁有好的體力及清醒的頭腦，以第一名的成績畢業後，完成了美國陸軍科學學校的海外研修，因大膽、勇氣以及熱情得到隊友的絕對信任。而張東潤則飾演搜索隊中的一員，他一直無所事事，留在軍隊中的他一直想着退伍，但卻被迫加入搜索隊，成為搜索犬的訓練員。

（六）SBS《飛吧開天龍》（首播日期：10月24日）

《飛吧開天龍》由「雙佑CP」權相佑和裴晟佑合作演出，兩人的「男男配」有望殺出一條血路。新劇講述了超強正義感律師和無業遊民記者相遇後，為受到迫害的人們發聲、洗脫冤屈、反控司法不公的熱血故事，權權就飾演高中畢業出身的律師，雖然沒有靠山和完美的履歷，卻有超強正義感而且富同情心。除了權權和裴晟佑出演外，還有趙成夏、鄭雄仁、金甲洙等實力派演員。

（七）MBC《Kairos》（首播日期：10月26日）

由《皇后的品格》男星申成祿，夥拍李世榮、《梨泰院Class》安普賢主演的《Kairos》，劇集講述申成祿飾演的年輕有為社長，本身擁有完美的人生，但某一天他的女兒卻遭到綁架，為了女兒他聯絡上生活在過去的李世榮，而李世榮的母親亦突然失蹤，兩人為了心愛的家人而決定聯手調查事件。香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

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