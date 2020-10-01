竹內結子 三浦春馬遺作香港上映 主角長澤正美受打擊難添食

日本女星長澤正美主演的人氣日劇《信用欺詐師》，去年添食登上大銀幕，首部電影《信用欺詐師：香港浪漫篇》加入新角色竹內結子和三浦春馬，前年並隨大隊來港取景，可惜兩人今年先後自殺離世，消息震驚亞洲演藝界，而兩人生前亦有份演出的《信用欺詐師：公主篇》，在日本累積逾33億日圓（約2.4億港元）票房，該片在香港開畫前夕，周日更驚傳竹內結子的死訊，而本地片商以原定計劃安排《公主篇》於今天起公開優先場，在港九新界戲院上映達30多場。

《公主篇》跟前作一樣是套娛樂商業片，香港Fans今天入場難免百感交集，由於兩套電影版也在日本取得驕人成績，片商東寶早前宣佈會開拍第三部電影《信用欺詐師：英雄片》，怎料竹內結子繼三浦春馬後上吊輕生，令《英雄片》開拍再遇阻滯。日本傳媒報道，長澤正美今年入行20周年，本應能大事慶祝，但兩位好拍檔同於今年猝逝，加上舊愛伊勢谷友介亦因吸大麻被捕，令她接連受到打擊，不少圈中人也擔心其精神狀況。

竹內結子與三浦春馬在《香港浪漫篇》中有不少對手戲，二人合作後亦建立出友情，日本傳媒分析二人同樣來自破碎家庭，在鏡頭前總是為觀眾帶來歡樂，加上兩位演員一直給外界堅強及開朗形象，令廣大觀眾也難以相信二人會選擇自殺來了結生命。

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