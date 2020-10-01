葉蒨文貼阿Lam合照晒恩愛 「登六」前要盡情享受生活

昨日是葉蒨文（Sally）的59歲生日，因為疫情的關係，今年生日未有大肆慶祝，不過Sally仍然覺得份外有意義，昨晚在社交平台分享感受，貼了與老公林子祥和媽咪齊齊慶祝生日的相片，她還表示朝早已經收到很多相識與不相識的朋友所送贈的禮物，令她感受到數不盡的愛和善意。

Sally明年即將「登六」，在5字頭生日的最後1年，感謝大家對她的支持：「提筆寫下這些，只為表達對你們在我成長的這些年裏，對我始終如一的支持、付出、耐心、理解、善意和無盡的愛的深切感激。我感到無比幸運，能擁有你們全部的愛！無法想像過去一路沒有你們、看不到你們從可愛又瘋狂的少年人成長為了不起，有擔當的優秀人才，我的生活是怎樣！」

最近在fans的建議下，Sally搞了一個Zoom的生日會，她希望在將來的日子，可以有更多的互動，例如一起行山，又或者定期舉行敘會：「我只想說…我想要狂歡..想要盡情享受生活。有上天賜予的這些愛、祝福和禮物，我想我可以！我會一如既往地竭盡全力，成為最好的人，追逐最遠大的理想，為每個人、所有事、更大的善祝福！我發自內心感謝你們所有人，也感謝上天所給予我的一切！祝我生日快樂！59歲！我來啦！以祝福、愛和光愛你們所有人！」

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