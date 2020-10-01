Race大懵唔知又懷孕 精靈囡囡：媽咪，有個BB喺你肚入面

現年38歲、前女子組合2R的Race（黃婉佩）淡出娛樂圈後，做了新加坡過埠新娘，與富商老公David Loh育有3歲女兒Cara，日前Race宣佈懷有第二胎，她接受《蘋果》電話訪問表示：「當然係非常之開心，我而家年紀唔細，38歲仲可以有BB，非常之感恩，希望陀呢胎可以健康啦、安全啦！」

雖然是第二次懷孕，但原來Race唔知自己大肚，竟然是3歲的女兒發現，「好搞笑，其實我唔知自己大肚，係有朝個女講我講：『媽咪，有個BB喺你肚入面。』咦，係喎，（月經）又遲咗，不如驗一驗，朋友話有時小朋友會知道有冇BB，結果我去驗，真係有咗，我覺得非常之特別，好神奇。」

Race現已懷孕15周，過了孕吐期，「之前作嘔又冇胃口，而家舒服好多，可以返工，但胃口麻麻哋，轉變晒，以前鍾意嘅蔬菜生果，而家唔鍾意，我都唔知自己而家鍾意食乜，所以呢方面有啲麻煩，我想食健康啲，等BB可以健康啲，但冇法，食飽肚就算。」問到仔定女？她說：「我要賣個關子先，因為要搞一個派對，唔可以同任何人講。多謝你哋祝福，我同老公都非常開心，父母都開心，最緊要BB健康，仔女都得。」

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