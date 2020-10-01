林熹瞳正式成人妻 笑言年紀大趕住洞房造人

今天是中秋節正日，人月兩團圓，35歲「怪談女」林熹瞳（Rachel）與拍拖3年的男友於佐敦一教堂行禮，正式成為人妻。由於疫情關係，婚禮日期一改再改，今天終順利完成，不過依然有20人的婚禮限聚令，親友們要在教堂外等候，分批進內拍照，Rachel說：「好慘呀！最令我震撼同打擊嘅，係聽日放寬一半人，本來教堂可以容納200人，但今日就只係入得20人，要換人入去影相。」她又指整個行禮過程，觀禮賓客連同牧師只可以有20人在禮堂內，另外40多名親友要在教堂對開的酒店房內收看facebook直播：「40多個親友睇完facebook live就嚟教堂影相，我覺得好對唔住佢哋，辛苦佢哋。」Rachel指其他娛樂設施，如戲院等也比教堂還細，但它們亦能放寬人數，故質疑政府可能遺漏了教堂等設施。

提到行禮前一晚，Rachel透露是由家姐聞恩替自己上頭，而今早也有傳統斟茶儀式，喜酒方面則會於本月31日補擺。說到今天在教堂行禮的過程，Rachel笑指自己變喊包，她說：「今朝斟茶都好開心 ，覺得自己係一個開心新娘，因為好多新娘都會發脾氣，但係我就笑騎騎、掛住玩，但係一入到教堂就喊到收唔到聲，全程喺度喊，真係好失禮。」她又謂昨晚吃了四份一粒安眠藥令自己可以熟睡，提到造人大計，Rachel急不及待說：「好趕時間㗎！年紀大喇！因為唔係一做就有㗎嘛，如果唔係趕住造人，婚禮都會延遲，因為自己都好想有小朋友，會生一個起兩個止啦。」問到她是否已開工？她說：「我係教徒 ，會罰我㗎！今晚就得，不過都希望可以31號擺酒之後先有，因為都怕影響。而婚後會繼續工作，因為而家寫緊100集編劇，會寫到出年年底至年尾，而家一路寫一路做人啦！」

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