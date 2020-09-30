add名人時尚｜被極右組織拖累 Fred Perry 招牌Polo shirt 下架

英國品牌Fred Perry 一向都是Mod 界和band 仔的代表品牌，在次文化界有着祟高的地位，其polo shirt 更是招牌款色，上面的桂冠繡花和領子上的雙條子有非常高的辨識度，所以深得不少明星的喜愛，如rapper A$AP Rocky、Gwen Stefani 等都是fans，更加是時裝品牌的聯乘的對象，如Raf Simons和Stussy等。

而近日品牌惹來美國極右組織Proud Boy 的青來，團員經常穿着品牌的經典的「黑金」polo shirt 集會，令人有將品牌和組織的立場連線的錯覺。品牌對此誤會極度反感，除了在網上發出嚴正聲明和Proud Boy 劃清界線，更憤然決定於美國和加拿大停售這款Polo shirt，希望停止因Proud Boy 而成為新法西斯主義的污名。

據報導指，Proud Boy 是由《Vice》雜誌的創辨人之一加Gavin McInnes於2016年成立，時為Donald Trump當選總統，雖然McInnes已離開組織，組織更公開表示為非極端右翼或白人民族主義者，但卻擁有美化暴力和厭女症的黑歷史。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！