石原聰美去年失戀隊酒 今日宣佈爬師姐頭嫁白領

現年33歲的日本當紅女星石原聰美，今日突然傳來閃婚消息，丈夫是名任職白領的圈外人，雙方去年認識，發展一年即決定拉埋天窗，暫時未定會否辦婚宴，目前沒有懷孕。

石原聰美入行17年，是現時日劇界的當紅花旦，亦屬事務所Horipro的王牌女星之一，與同門師姐深田恭子、綾瀨遙平起平坐，在Horipro三分天下。對於37歲的深田恭子與35歲綾瀨遙，今年相繼傳來婚事撻Q及分手消息，石原今日卻爬頭閃婚，比兩位前輩更早嫁人，可謂一嘗其恨嫁心願。

石原聰美2015年主演的富士「月9」劇《朝5晚9》為她奪得首個視后殊榮，更與男主角山下智久戲假情真撻着，可是該段地下情也是分手收場，前年她被爆換畫戀上IT企業社長前田裕二，更同旅遊沖繩令戀情浮面，雖然她與前田一度達談婚論嫁階段，但去年也是低調分手，當時石原聰美被拍得在舞台劇的慶功活動上借酒澆愁，於4小時內不停灌酒精，離開時顯得腳步浮浮，明顯滿懷心事，沒料到醉爆後即認識現時夫婿，更交往一年便躋身人妻行列。

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