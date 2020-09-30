【第57屆金馬獎】台灣第57屆金馬獎將於11月21日舉行，昨日大會公佈提名名單，香港共有七齣港片入圍多個獎項，當中最備受注目的，是最佳紀錄片提名中，內容講述2019年7月1日逆權人士成功進入立法會三小時事件的《佔領立法會》，另外，由香港女導演李哲昕拍攝、紀錄內地2011年烏坎村逆權事件的《迷航》同時入圍。而林家棟也憑港片《手捲煙》入圍爭金馬影帝，為港爭光。

香港早前爆武肺疫情第三波，以致明年的第40屆香港電影金像獎延至2022年舉行。相對疫情控制得宜的台灣，則於11月21日舉辦金馬獎。第57屆台灣金馬獎昨日公佈入圍名單，除台灣大熱電影《消失的情人節》、《同學麥娜絲》及《無聲》外，香港電影《手捲煙》、《狂舞派3》、《幻愛》和陳果《墮胎師》都有多項提名（詳見附表），當中兩部香港逆權紀錄片《佔領立法會》及《迷航》都入圍最佳紀錄片，反映大會對爭取民主的重視，而且今次是繼2009年張經緯的港產紀錄片《音樂人生》，於金馬獎獲得最佳紀錄片、最佳音效、最佳剪輯三獎，港片再次揚威。

發行商：重見天日

兩部逆權紀錄片均紀錄大量抗爭場面，《佔領立法會》紀錄了去年7月1日衝擊立法會的情況，捕捉了示威者在運動現場的分歧和不安及進退兩難的局面。《佔領立法會》發行商則指電影終於重見天日︰「台灣的觀眾有機會看了。」《迷航》是紀錄2011年內地烏坎村的第一次民主選舉運動的情況，將選舉的演變及維權村民的心態表露無遺。另外，以一名的士司機見證去年逆權運動時示威者堵路的《夜更》，則入圍最佳劇情短片。

另外，林家棟將與台灣李國煌、劉冠廷、林柏宏及莫子儀等角逐影帝。林家棟昨回應《蘋果》時，先恭喜導演陳健朗：「呢部戲我冇收片酬拍，想支持新導演，咁多人幫忙，導演真係要珍惜呢個機會。」問到爭影帝的信心？他笑言：「其他對手係點完全唔知，又冇渠道睇道呢啲入圍台灣電影，好難比較喎！」至於會否出席頒獎禮，家棟指要看工作檔期才決定。

《手捲煙》七項提名

除了《手捲煙》共獲七項提名外，包括最佳男主角及最佳劇情長片等，港產片的《狂舞派3》及《幻愛》成績亦不俗，《狂舞派3》的霍嘉豪及《幻愛》的劉俊謙分別入圍最佳新演員，《狂舞派3》還入圍最佳音效及剪輯等共六個獎項，《幻愛》亦提名最佳改編劇本及最佳音效等。

對於入圍金馬新演員獎，霍嘉豪則說︰「自己都係音樂出身，可以踏入電影界參與前中後期，好榮幸。」《幻愛》劉俊謙表示︰「第一次入圍金馬獎，這是我人生中得過的最大榮耀，不單在於個人，更大的是能夠成為香港電影的代表之一而感動。」導演周冠威則指：「這是我第一個編寫的劇本，第一稿完成於2006年，輾轉十幾年時間，最終得到肯定，非常感恩，多謝曾俊榮與我合作編寫。同時也喜聞以香港民主抗爭為內容的《佔領立法會》及《夜更》入圍，我們能夠代表香港，充滿感概，他們獲得關注，更令我振奮！」曾俊榮則指：「首次創作長篇劇本而能夠入圍金馬提名實在意想不到！非常鼓舞！」