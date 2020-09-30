盡訴冤屈氣丨《奪面爆料王》招募 齊來Face Off撕破小人假面具

除了娛樂圈多是非爆，無論你做各行各業或身處不同階層，小人總有幾個喺左近，與其吞聲忍氣谷到病，不如打開心扉盡訴冤屈氣；但爆料又唔想俾人起底？上嚟由《蘋果》製作嘅全新節目「奪面爆料王」啦！

《蘋果》引入嶄新Self Avatar技術，替唔想露真身嘅爆料王，以Face Off功能變臉現身Video Talk，爆料王只要在節目開始前，隨意選擇一款面孔，當打開ZOOM後，系統會自動為你啟動變臉功能，等大家可以暢所欲言，齊齊踢爆各行各業鮮為人知的秘聞及小人惡行，想再了解Face Off功能，可按此連結 觀看更多：https://bit.ly/2S8stVQ 。

節目每集設有不同主題，如果你都有料想爆，立即填妥表格，將爆料內容寫下，我們會有專人聯絡你。打小人唔一定要去鵝頸橋，《奪面爆料王》任嗡冇徬徨，節目會喺《果燃台》、《蘋果動新聞》YouTube Channel及《娛果》facebook專頁播出。

節目重溫—藝人助手經理人 變「奪面爆料王」論盡娛圈秘聞

節目重溫—廣播界代表化身「奪面爆料王」 咪後事知幾多講幾多

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