賈曉晨全靠囡囡監察抗抑鬱 關伊彤教路臨界點不防爆出嚟　

日劇女王竹內結子日前在寓所中上吊自殺，終年40歲，她的死因惹來很多揣測，有指疑是產後抑鬱。近日再懷第二胎的賈曉晨（JJ），疑再受抑鬱症困擾，連日在微博分享，她9月28日留言：「作為一個有嚴重抑鬱史的人，身體的疼痛可以忍受，最怕的就是不斷變化的荷爾蒙！戰勝它要付出太多的努力！加油！女性。」

JJ昨日再出文，她表示囡囡「小飯兜」是醫治媽咪抑鬱的良藥：「讓大家擔心了，其實我現在好多啦！因為我有個強效藥：飯兜！（囡囡）她每天監督我，我稍微一點點不開心她就會說：媽媽，開心！所以我怎麼敢不開心呀！不過說起抑鬱症，很多人第一反應就是：你已經很幸福了，有甚麼想不開的。其實真不是這麼簡單，若這樣簡單就可以解決了，那還叫病嗎？如果真的想了解這個病可以諮詢一下醫生，這其實是相當普遍的一個病，只是很多人很輕微不自知，或不相信而已，如果發展成嚴重的話，很可怕的，還好我很早就已經就醫，而今年在沒有吃藥的情況下也已經很穩定了！所以，我可以告訴大家，如果覺得自己有抑鬱症一定要看醫生，這樣才能幫到你和你身邊的人，加油。」JJ同時派福利，貼出囡囡的靚相給網民一同分享。

圈中不少星級媽咪面對家庭和工作壓力，也容易爆產後抑鬱，三名孩子的母親關伊彤日前也在FB說：「認真說女人生完小朋友後外在和內在也起了很大的變化，我敢說十個阿媽至少九個也曾經出現情緒不穩，接近抑鬱的臨界點！只有咬緊最後一點意志，想想自己的小朋友，就會慢慢回復正面的情緒！所以下次情緒到，真係不防爆一爆出嚟，真係會好啲㗎！」兩子之母的岑潔儀亦感同身受回應：「Yes...每次望住小孩，所有的壓力唔開心，都捱得過！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！