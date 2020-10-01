廖慧儀參選港姐贏人氣輸形象 五強止步事必有因

現年24歲的本屆落選港姐廖慧儀（Jessica），在今屆港姐初選時已被視為大熱人選，在正式選舉前更是非多籮籮。原先擔任空姐的廖慧儀，於入圍本地16強後決定辭去空姐一職，她直認因為肺炎疫情而令其空姐工作停頓，所以決定辭職專心參選。

Jessica的IG獲超過2萬人追蹤，她經常在IG派福利，泳衣、tube top、貼身運動服造型，應有盡有，當中更有性感運動短片，惹來評擊。其泳裝照更揭示她左邊腰間有紋身，Jessica在選舉泳裝環節以遮瑕膏遮掩紋身，最終負面新聞纏身令她於五強止步。

廖慧儀的IG獲網民留意，同時亦受到不少網民留言轟炸攻擊，有指她與男友私生活混亂，被鬧姣精。Jessica亦表示曾收到不雅照片騷擾，看完令她不舒服。

Jessica在參選期間被發現有大隻男友Sam的存在，二人共同設有YouTube頻道，其大隻男友Sam曾任職警察，他表示雨傘運動後對警隊極度失望，而最終選擇離開警隊，被網民大讚有良心。

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