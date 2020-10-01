授勳名單｜陳百祥撐警開真槍 港府頒銅紫荊星章表彰

今年香港經歷抗暴之戰和武漢肺炎打擊，但香港政府繼續歌舞昇平，今日公佈授勳名單，特首林鄭月娥分餅仔，總共有687人獲授勳，娛樂圈都有4人獲嘉許，入行多年從未獲演藝獎項的陳百祥（阿叻），卻因為多次出席撐警活動，結果獲港府另眼相看，獲頒授銅紫荊星章；而無綫副主席兼行政總裁李寶安都分得「餅碎」，獲委任太平紳士。

鬼才填詞人林振強生前曾狠批陳百祥：「任何電視節目，只要見阿叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。」現阿叻獲頒銅紫荊星章，不知同獲授勳的人士，是否與有榮焉呢！現年69歲的陳百祥，只有中五學歷，入行40多年的他，僅於2015年在大台《萬千星輝頒獎典禮》的自己友頒獎禮上，獲「萬千光輝演藝人大獎」，近年最「出名」就是去年7月曾到警總撐警，更發表謬論撐警開真槍，被市民怒轟。不過，在政府的公告上則讚揚「陳先生在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。」

而已故賭王何鴻燊的二房千金何超瓊，去年9月在瑞士日內瓦聯合國人權理事會上發言，除了力撐警方執法，又強調「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人。」結果獲頒授銀紫荊星章，以表揚她「盡心竭力」，另玩具大王蔡志明太太蔡李惠莉則獲獲頒授銅紫荊星章。

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