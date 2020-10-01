狂野港姐被指搭上《後生仔》孔德賢 廖慧儀男友轟：唔好再搵佢

《2020年香港小姐競選》已經曲終人散，雖然三甲人選已經名花有主，不過每年爆出候選佳麗的是是非非，是非向來都是最為吸引，6號廖慧儀（Jessica）從初選開始，一直是網民追擊的對象，先被爆腰間有紋身，再被網民留言直指她是「姣精」，結果男友Sam即時挺身為女友護航，未知是否受是非影響，廖慧儀在五強止步，最終與冠軍寶座無緣，不過無阻廖慧儀入行做藝人與無綫簽約。

昨日《蘋果》收到讀者報料，聲稱有「狂野港姐」之稱的廖慧儀疑似與《後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny）搭上，同時提供了兩人對話的截圖，在對話中見到兩人經常相約食飯，Danny更充當柴可夫管接送，而廖慧儀男友Sam近期在IG留言表示心情很差，在兩星期前更出post：「2020自2月起，壞消息不斷，整個人經常有鬱悶，壓抑感很重，了解許多事情你也沒有控制權，嚴重喘不過氣的感覺，精神狀態也很差，腦海每分每秒也不停在想事情，如果這樣會如何，那麼又會如何，發惡夢，睡眠質素變差最基本，一直保持太正面積極，到頭來反而會情緒崩潰，難處困境，到最後始終其實只有自己面對。」

直到昨日，男友Sam終於按捺不住，在IG story貼上Danny IG截圖並說：「Stop finding my gf please@danny_hung.」《蘋果》向廖慧儀的男友Sam了解，對於女友被指搭上Danny，他說：「其實真心係想佢（Danny）糾正返，唔想佢再搵我女朋友。」言談間他坦言與女友面對艱難時候：「而家係我哋嘅樽頸位，可能係識咗啲新朋友，佢出街又冇交代得好清楚，有時又話電話冇電，搞到我都好不安，不過佢之後都有交代返，所以都冇事，我唔想因為呢事影響佢哋嘅演藝生涯，我希望Danny知返條bottom line喺邊度就好了。」據了解廖慧儀和Danny因《後生仔傾吓偈》而相識，Sam亦表示女友曾經提過對方有意追求：「我對女友百分百信任，女友亦只係當對方係好朋友。」

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