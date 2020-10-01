狗仔出更丨陳國峰趁疫情緩和孖老婆行街買衫 體貼幫老婆孭手袋

巨聲幫出身的陳國峰（Penny），入行10年，可是多年來拍劇做主持仲多過唱歌，而他同太太黃思雅（Wing）結婚4年，並育有3歲大仔陳梓燐（Regan），今年5月他再做人父，太太添了細仔Reino，他不時在社交網晒幸福。

可是今年初爆發肺炎疫情，他與林盛斌等主持的節目《兄弟幫》於年初宣佈停播，變相少了一份穩定收入，加上他有份投資的拉麵店，受疫情影響，兩間變一間，仔細老婆嫩的Penny，早前惟有做秘撈，賺時薪100元的搬運工作。日前《蘋果》在銅鑼灣見到他與太太拍拖行時代廣場，近年勤於健身的他，身形明顯比以前健碩，相反剛於5月生了細仔的陳太，則仍未修身。

由於限聚令放寬，加上疫情緩和，當日商場人流不少，而陳國峰和太太亦做足防疫措施。其間兩公婆行到一間時裝店，他們先行去男裝部，陳太為老公挑選衫褲，之後再轉戰女裝部。陳太揀選了一件外套，由於有啡色和白色，兩個色她都拿去在鏡前試穿，見陳國峰十分有耐性，不時給予太太意見，其間還幫太太孭住手袋，十分體貼。

兩人擾攘了大半個鐘，便拿着戰利品去付款，當然由一家之主的陳國峰找數。之後兩人去了一間鞋店，兩人專注揀兒童款式，左挑右揀一輪才決定買邊款。離開商場前，記者上前訪問陳國峰，而陳太十分識做彈開，在旁等老公，問陳國峰是否疫情緩和，才出來行街？他說︰「都係，老婆今日放假，（唞吓氣？）係呀，放鬆吓。」問他買童裝鞋是否為兒子添新裝？他說︰「阿仔隻腳大得好快，（大仔準備返學？）係呀，9月尾返幼稚園N班（學前預備班）。」

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