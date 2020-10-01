28歲朴經被爆中學時期涉霸凌 曾毆打勒索同學

韓國男團BlockB的28歲成員朴經，近日捲入校園暴力醜聞，未知他之後有份演出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》會否剪走其內容，至於其IG亦關閉了留言功能。

據悉，與朴經同讀崇文國中的A某於本周一在IG發文，指朴經中學時期已食煙、飲酒，言語間更夾雜着粗言穢語，更會炫耀自己媾到附近女校的女學生，A某續指雖然朴經身材矮小，卻是同學眼中的小霸王，跟着打架鬧事的學生同流合污：「他對弱小的同學是很恐怖的存在，像是揍身體有殘障的學生、後輩、體格矮小的同級生。」坦言當時對朴經感到十分害怕，對於他現時假裝紳士的模樣亦感到無言。

A某指朴經兩、三年前已知道受害人的存在，還聯絡受害人試圖封口，打算繼續逃避問題，更警告朴經別想以同樣手法報復，否則會再爆更多內幕。朴經翌日在Twitter公開道歉，表示自己小學時期亦是校園暴力的受害人，因而討厭自己模範生的形象，認為所謂愛玩的朋友看起來很帥，想融入他們，所以一起做了那些羞愧的舉動，對於那段不懂事的青春期感到非常懊悔，稱會親自去見受害人並道歉。

不過昨日再有一名男學生B某，發文指控在中學時期同樣遭朴經霸凌，令事件越演越烈。B某寫道：「現在對朴經的記憶，只有在置物櫃前流着淚、被毆打的我的模樣。」B某更指朴經曾跑到他家前勒索金錢。

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