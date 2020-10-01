64歲真人騷女星Kris Jenner被控性騷擾 前黑人保鑣聲稱被摸大髀

64歲真人騷女星Kris Jenner被前黑人保鑣Marc McWilliams控告性騷擾，指Kris經常他做出一連串令人討厭的性暗示，而其41歲大女Kourtney Kardashian亦是案件被告人之一，Marc在法律文件中宣稱兩人種族及性別歧視，以及工作環境充滿敵意。

Marc McWilliams於2017年開始為Kris Jenner及其家人工作，他指Kris多次刻意以身體觸碰他，又未經同意按摩他的頸部、膊頭和手臂，以及將手放在他的大腿上。Marc又表示因為種族問題，曾經被兩人貶低、侮辱及嘲弄。Marc聲稱曾向保安公司投訴，但公司並沒有作出任何行動。Marc於2018年9月被暫停為Kris工作，但仍然繼續擔任Kourtney的保鑣，但最終亦被Kris的保安團隊解僱。

另一方面，Kris的律師昨日就向八卦網站TMZ否認對Marc行為不檢，又指保鑣是在屋外工作，從來都不會進入Kris家中：「Kris與他很少交流，他多次被捉於工作時在車上睡覺後，保安公司被要求不要再派他到Kris的寓所工作。」

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