add名人時尚｜Watches & Wonders x net-a-porter x Mr. Porter 百萬名錶開通網上交易

Baselworld 轉型為較新和小型的品牌搞巿場推廣活動，又有鐘錶商另起爐灶辦新錶展，SIHH 則易名Watches & Wonders重新上路，更將實體展移師上海舉行，加上與net-a-porter 和Mr. Porter 兩大網上購物平台合作，啟動有史以來最大規模的名貴鐘錶e-commerce 體驗，讓過百萬的名貴手錶如今也可以在網上輕鬆交易。

Net-a-porter 和 Mr. Porter 為Watches &Wonders舉辦一系列推廣活動，有產品介紹、新品牌發佈、銷售服務等，安排頂級客戶網上一對一會面，又找來平台主編開Live，令名貴鐘錶能接觸更廣闊的巿場客戶。

活動有不少頂級手錶品牌參與，是名錶界開發網上巿場的歷史性的一步，殿堂級的品牌如Cartier、Hermès、IWC Schaffhausen、Jaeger LeCoultre、Piaget 和 Vacheron Constantin 會推出重點新品；而Mr. Porter 將帶來兩個新品牌：Ulysse Nardin 與 Bovet，後者將推出四款腕錶，當中包括限量版 Dimier Recital 27 Green。今次是鐘錶界破天荒的嘗試，為收藏家和真正用家的福音，亦是買賣雙方一個雙贏的局面。

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