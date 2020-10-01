安以軒陀巨肚開40歲豪華生日P 大晒100萬閃爆鑽石名錶

台灣女星安以軒於2017年與澳門德晉集團百億CEO陳榮煉結婚，大仔66今年7月剛滿1歲，她亦成功三年抱兩，現時陀第二胎，早前已返到台灣待產。昨日是她40歲生日，她的有米老公前晚在台北為她舉行海洋主題的盛大豪華生日會，她的好友陳喬恩、夏于喬、戴愛玲、楊千霈、關穎、蕭敬騰等盛裝出席。

安以軒早前透露第二胎的預產期會在年底，見她在微博分享的生日圖片已腹大便便，不過手腳仍然纖瘦，更大騷百萬的Rolex全鑽名錶，估計是他的老公送給她的生日禮物，她在帖文留言：「今年的生日很特別，一個在我的肚子裏，一個在我懷裏，一個陪在我身旁，一家四口！真的很感謝老天一切的安排，很知足且珍惜人生有時候很像遊戲通關一樣，每一關每一個階段都有其責任，我也從小女孩長大成為安小姐再到陳太太以及嫲嫲，這一路有收穫亦有失去，可每一段我都有認真對待，用心感悟未來希望我們小叮噹一家可以常保充滿陽光和正能量的心，大手牽小手邁向幸福快樂的路走。」安以軒更表示忙完生B及安頓家庭後，就會復出以「安小姐」身份參與幕前工作，她最後提到生日願望，就是希望快點有疫苗。

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