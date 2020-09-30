Video Talk今日精選│12:15pm直播及分析沙田十場賽馬 7pm試玩瑪利奧35周年新作

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月1日（四）Video Talk精選節目表：

1. 【競馬Fact Check】

日期：10月1日（周四）

時間：12:15pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播及分析星期四沙田馬場十場賽事，外籍大師傅賴低澳洲騎師薛恩未開齋，華籍練馬師徐雨石於周三「登六」，前者會否有零的突破？後者會否贏馬賀壽？主持與大家齊齊chit chat；還有各場參賽馬由隔晚到即場賠率走勢，與及電腦計算預計臨場大戶落飛馬，各項資訊齊備。

2. 機鬥【Video Talk：瑪利奧35周年新作《Super Mario Bros. 35》】

日期：10月1日（周四）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：機鬥網站編輯Allen

嘉賓2：Garget Guy編輯小天

內容：今年適逢是瑪利奧35周年，一連串新作及活動即將發動！頭作便有這款大屠殺玩法的《Super Mario Bros. 35》，遊戲既要應付關卡的怪物之餘，更要面對額外的敵人，最多可以 35 人連線玩法爭取最後冠軍，難度十分高！此外，任天堂亦有多款瑪利奧新作推出，令大家為這未來的半年全程進入 Mario 的世界！今集邀請機鬥網站編輯Allen以及Garget Guy編輯小天，立即與大家試玩首日推出的《Super Mario Bros. 35》新作！

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