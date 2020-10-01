成東日爆愛女唔識V 稱光洙趙寅成愛到其家打躉

曾出演《回答吧！1994》等多齣經典韓劇的男星成東日，近日為宣傳電影《擔保》而亮相MBC節目《黃金漁場 Radio Star》。節目昨日播出最新一集，成東日就大晒自己和圈中型男的友情。

成東日活躍於影視界，亦曾與多位一線藝人合作，更與眾人成為好友，在節目內他透露趙寅成、朴寶劍、李光洙等人都會經常到他家，令他的家成為他們的秘密基地，他說：「幾天前金光奎睡了一覺就走了。李光洙和金成均凌晨聯絡我，叫我回家。」又自爆朴寶劍給他5萬韓圜（約330港元）當生日禮物。

而成東日曾攜兒子成俊亮相《爸爸！我們去哪兒？》，節目中他還大爆其子女都視紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）的成員V，以及趙寅成等人為「鄰家叔叔」，他笑言因為家中沒有電視，所以當初V來其家時，子女都不知道V就是BTS的成員，即時引發全場爆笑。

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