吳大維型男變肥叔叔抱前世情人 54歲有心有力再追B

80年代被發掘出道的美籍混血型男吳大維，早年大學畢業後曾在香港娛樂圈發展，其爽朗俊俏外形給人留下深刻印象，其後轉戰內地發展，已甚少在香港露面。今天54歲的吳大維，兩年前低調和台灣圈外女友結婚，今年3月更宣佈成為爸爸，一家3口幸福愉快。

吳大維成家後，隨即將生活及工作放在台灣，他有份演出的電影《明晚空中見》亦即將推出，日前他與同劇演員宋芸樺、許時豪一同接受訪問，談及家庭生活時一臉幸福，坦言老來得女好開心，還表示因疫情關係造就湊女時機：「最近哪裏都去不了，孩子剛出生，第一年必須看着她長大，這個時間剛好出現疫情，可以說是一舉兩得，Timing啦。」

成為爸爸後，吳大維每天都過得溫馨愉快，亦很大方分享家庭趣事，他說：「趣事就是每天抱着她臉貼臉，看着鏡子妳看我、我看妳非常開心，樂在其中。」不過近年吳大維多次被傳媒拍到他發福，由型男變了肥叔叔，吳大維笑說：「還好啦，只是5公斤，其實我還是穿同一條褲子，緊了一點點，但給我一個半月就可以回復。」現時吳大維樂做奶爸專心湊前世情人，並有意再追B：「要，想多生一個，但要看老闆娘的意願。」

疫情對各地帶來影響，吳大維幸好身處台灣，有助作品被更多人認識：「因為現在很多美劇也沒法去拍，很多國外電影都延遲，只有台灣拍攝還算可以繼續。」吳大維闊別香港良久，他雀躍地表示有意回流：「當然想，戲劇沒分地方，以前在香港時間比較多，然後就沒有回去，很想回去重溫感受。」有意拍喜劇及動作片，非常欣賞陳可辛和陳嘉上導演：「《投命狀》是誰？陳可辛。因為他的Sense 不錯，他可以把劉德華拍成這樣子，老實說劉德華紅到不行，亞洲鐵人，敬業度百分之二百，可以拍到他那麼自然不容易。」而宋芸樺則喜歡《少年的你》導演曾國祥，她從《七月與安生》已是捧場客，許時豪則希望能和吳鎮宇、鄭中基等合作。

電影中，楊謹華和宋芸樺穿越演母女，而戲中已婚的吳大維和楊謹華有段瞹眜情，現實中吳大維稱不能接受婚外情，男人要有承擔。宋芸樺首次跟楊謹華合作，最初既期待又興奮，但到拍攝時讓她無法拿捏：「因為她演我媽，但當下我看她的皮膚超好，我叫姐姐已經有一點過份了，還要叫媽。」最後還是靠裝扮信服大家。

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