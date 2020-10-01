18歲女星Iman Vellani獲選演Ms. Marvel 成Marvel史上首位伊斯蘭教英雄

18歲加拿大女星Iman Vellani將於2022年出街的Disney+超英劇集《Ms. Marvel》擔任女主角，成為Marvel史上首位登上螢幕的伊斯蘭教英雄。

Iman Vellani將會在劇中飾演原名Kamala Khan的Ms. Marvel，Ms. Marvel於2013年首次現身在於《Marvel隊長》（Captain Marvel）漫畫，並在翌年推出個人漫畫系列，她是Marvel隊長的好友。在漫威宇宙中，Ms. Marvel是一名住在新澤西州的巴基斯坦裔美國人，擁有異人族的基因，能夠隨意改變身體的形狀。Iman前日亦在IG留言：「無言和興奮！祝我好運。」消息傳出後，有份參演Marvel重頭戲《永恆族》 （The Eternals）的42歲巴基斯坦裔美國男星Kumail Nanjiani留言表示感動：「我剛看到他們選出Ms. Marvel，真的令我流淚。恭喜Iman Vellani！你的作品將對很多人來說是充滿意義，包括我在內。」

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