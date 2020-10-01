韓國人妻慶中秋丨Clara着韓服送祝福 Euddeum晒性感

今日是中秋佳節，在韓國同樣是一個重要節目，不少藝人都會依足傳統穿上韓服影靚相，祝大家中秋節快樂。

好似現年35歲的韓國性感女星Clara（李成敏），去年1月於美國洛杉磯嫁拍拖一年的投資家Samuel Wang。升呢人妻的Clara早前變身做健身KOL，不時在社交網公開健身的影片，而Clara亦趁今日中秋佳節，上載穿上傳統韓服的靚相，向各地fans送上祝福。

至於另一位升呢做人妻的90後人氣健身教練Euddeum Shim，她亦不忘在IG上載新相，祝fans中秋節快樂。不過Euddeum Shim就大玩另類風格，穿上性感裝束示人，當中可見她健身的成果，大晒弗爆身材。Euddeum Shim留言：「祝大家度過幸福的中秋節，希望今天能成為（不會損害健康）舒適地吃、休息、享受閒暇的一天。 體重上升一點怎麼樣？ 重新運動管理就可以了。」

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