小豬秒忘與媽媽月餅約定 楊丞琳代與小鬼家人慶祝中秋

今日是中秋節正日，不少人都會趕回家中吃飯，人月兩團圓。居住在台北的羅志祥（小豬）今日也趕回基隆跟媽媽團圓，不過小豬在回家時卻發生烏龍事，令羅媽媽罵出要消音的說話！

原來小豬回家前跟媽媽先講電話，當時羅媽媽已吩咐小豬回老家前記得要帶月餅回去給她，當時小豬還口爽一口答應，不過卻秒忘跟媽媽的約定，當小豬駕車回到基隆老家時，被羅媽媽問到：「月餅呢？」他才記起忘記了買回來，令羅媽媽氣得即罵出要經過消音才可出街的說話。事後小豬在IG post出自己扁着嘴跟媽媽的合照，還將自己秒忘事跡跟網民分享，不少網民看後都笑言：「好想自動填入那段消音」，並祝小豬跟媽媽中秋節快樂。

此外，楊丞琳今晚亦於IG Story分享了朋友的post，原來她跟友人昨日約了黃鴻升（小鬼）的爸爸及胞妹等，一同預祝中秋節，post內還打上「早就跟鴻升約好的局！說到做到，月圓人團圓」，以及「我們都是一家人」的hashtag，楊丞琳亦留言說：「昨天的美好，很難忘」。

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