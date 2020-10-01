碧咸大仔Brooklyn與未婚妻煙韌捏頸被狙擊 女性權益組織：令人惡心

萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲大仔Brooklyn Beckham於7月宣佈與富二代女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）訂婚，兩人經常在IG放閃，非常煙韌。妮歌拉日前又在IG上載兩人飯局時的照片，竟被家暴慈善團體狙擊。

妮歌拉日前上載一張與Brooklyn飯前的合照，Brooklyn在照片中貪玩捏着妮歌拉的頸部，而妮歌拉就作狀扮窒息。照片公開後，Brooklyn留言激讚未婚妻晒恩愛。不過，女性權益組織「KWRO Women’s Rights Organisation」就直指兩人的甫士惡心，創辦人Dianna Nammi還要求Brooklyn公開道歉：「我認為這些事情並不容許任何人拿來開玩笑，這是很重要，像我們的組織已看過很多女性成為暴力的受害者，她們受到家庭的壓制，被丈夫、伴侶和男友殺害。我們是講真實的生活，即使是開玩笑亦十分噁心，我覺得這種照片應該被禁止在IG出現。」Dianna又指21歲的Brooklyn應該明白事理。除了Dianna外，照片亦被妮歌拉的粉絲批評，妮歌拉為了平息事件，最終亦將照片刪除。

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