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【娛樂專題】十大星之水着

1小時前

武肺今年持續在全球大流行，不少人都選擇居家避疫。難得香港一班女藝人都未有鬆懈，紛紛在社交網派福利，上載水着泳衣照，展示在疫情下勤力喼弗的美好身段，讓宅在家的網民都能吸收到陽光正能量。立秋多時，中秋到着，夏天的尾巴既然無法捉得住，讓《蘋果》盤點今年的十大驚艷女星水着照吧！《蘋果》更請到鄧達智、陸駿光及翟威廉三位星級名人藝員，選出他們心水的泳照。

撰文：祖李

上位女神　陳欣妍

今年憑ViuTV節目《美女郊遊遊》而被封宅男女神的陳欣妍，工作不斷，今年4月她就貼出節目內的花絮泳照，並留言曲線讚節目導演：「導演，啲人話你成日自肥，畀個機會你解釋。我就幾滿意呢張相，識影相都幾加分。」

其實，陳欣妍在爆肌男友沈震軒的催谷下，亦熱愛健身，她說保持健美線條不會節食，反而是不停食肉狂操，她說自己沒有特定的運動計劃，但放假時她會做足兩小時運動。

鄧達智：好有青春活力，青春得嚟又有純真一面，件泳衣又有少女情懷，有齊晒天使臉孔魔鬼身材元素，魅力沒法擋。

專業精神　雞排妹

台灣性感女神「雞排妹」鄭家純今年8月在高雄為市長補選的民進黨候選人陳其邁站台，落淚呼籲台灣人要關心香港手足，感動了不少港人。今年2月，她上載為日本電視台節目拍攝北海道溫泉的相片。相中輕閉雙眼、露出32D奶的她一臉享受，不過她留言指當時原來只得零下８度，穿比堅尼的她留言：「冷到差點往生。」

過往不少網民都大讚雞排妹專業，她更曾拍片教人揀泳衣，更教人穿沒鋼圈「綁帶式」泳衣時，要選三角布超級小的，而且要加升級墊，就會令胸部看起來更豐滿。

人狗情深　蔡思貝

向來以男仔頭形象示人的蔡思貝，今年幾齣劇集都扮演性格硬朗的角色。想不到，現實中她同樣硬淨，今年6月，她就無懼颱風鸚鵡逼近香港，帶埋愛犬到沙灘作下水禮，還拍照上載到社交網留念。

搞笑的是，蔡思貝留言指與狗狗玩得很開心，卻不知道當日原來有颱風襲港。不過，網民卻將焦點放在她的事業線上，更大讚她肌膚白滑。

陸駿光：蔡思貝帶埋狗狗去沙灘玩，好有愛心，心靚自然人都靚啲，我本身都鍾意狗，呢個係加分。

分享珍藏　陳自瑤

「最索人妻」陳自瑤今年7月趁主演的劇集大結局，晒泳照大騷豐滿上圍，她說該輯相原本是留給自己珍藏，但為答謝觀眾才貼相分享。

其實，陳自瑤去年成為豐胸代言人後，上圍可謂更上一層樓，她亦對自己的C cup身材很滿意，她曾表示︰「胸部太大着衫感覺會好厚同臃腫，之前行騷設計師都讚我係好標準嘅細碼身材。」

鄧達智：好誘惑，整體好有sex appeal，佢件泳衣好簡潔，更加突出到身材優點。

陸駿光：陳自瑤已經有兩個小朋友身材都keep得咁好，真係好難得。

池邊唞唞　陳瀅

「宅男女神」陳瀅今年桃花運持續暢旺，不單今年7月出席賭王喪禮，被指翻撻四房公子猷亨，上月拍節目又直認方力申是理想對象，令小方臉紅失措。不過，她沒有刻意收埋自己，今年3月上載一張疑似身在酒店泳池邊的泳照，讓網民大飽眼福。

骨架較大的陳瀅，甚少穿三點式，反而以一件頭泳衣去遮掩較圓潤的身材，有點baby fat的她以各種運動包括跳舞、跆拳道和泰拳、行山及滑水喼弗，更會每日做平板支撐、針對腰腹、大腿的運動，又會飲冷壓果汁排毒去水腫，令身材健美。

翟威廉：張構圖好有夏日感，happy風格，泳衣加飲品，感覺好chill。

婚前留影　張寶兒

港姐出身的張寶兒上月初在社交網報喜，指去年在加拿大答應袁偉豪求婚，即將成為人妻的張寶兒近日密密上載超性感照片，並留言指「難得的勇氣」。事後她表示想趁青春留倩影，並非賣弄。

過往被指過瘦的她，為改善身體線條勤力做健身，她曾分享喼弗三部曲，飲食方面以「少鹽、少油、少糖」為原則，就算零食都要低糖，然後一日中只會在早餐食澱粉質，其餘兩餐食菜和蛋白質，最後每周最少做一小時健身，加強肌肉負重訓練。

陸駿光：我同袁偉豪識咗好耐，佢不嬲都好有眼光，佢老婆梗係靚爆啦。

幸福孕記　倪晨曦

倪晨曦與從事金融的圈外男友吳嘉釗（Vincent）原定今年2月在港結婚，但因疫情打亂計劃，到上月中才簽紙。不過，於父親節宣佈將為人母的倪晨曦，為記錄陀B心情，不時在自家YouTube頻道和社交網上載孕照，今年8月生日的她更上載一輯陀住大肚到郊外的孕照，相中她手腳依然纖幼，穿起泳衣有種另類的性感。

倪晨曦是瑜伽達人，亦經常行山及打泰拳，飲食方面，她向奉行少食多餐，她會刻意戒甜及進食大量新鮮的蔬果，每天她會飲水兩公升，讓身體排毒。

翟威廉：除咗角度外，白色泳衣同黑頭髮好襯，而且懷孕都keep到美麗之餘，佢更有一種準母親嘅光輝。

迷人身段　王君馨

2007年港姐亞軍的王君馨今年7月自資六位數字，以獨立歌手身份推出國語新歌，她更於社交網貼出拍攝MV的花絮相，身穿白色deep V一件頭的王君馨，躺在日落下的海邊，性感唯美，讓網民大讚王君馨身段迷人。

其實，王君馨曾自爆腰圍一度得20.5吋，她堅持每周到健身室三次或上跳舞堂，每次運動個半小時左右。她不建議節食，但會戒糖戒鹽，以免身體出現水腫，又不抗拒脂肪，因為油份會令皮膚看起來更漂亮。

鄧達智：件泳衣雖然唔係三點式，但都好性感，佢件泳衣係好classic款式，加上佢擺咗個美人魚甫士，整個人同個景都好有mood，好靚。

性感心得　莊端兒

莊端兒今年7月在社交網宣佈改名為莊韻澄，決心斬斷爛桃花，雖然未知成果如何，但工作卻接踵而至，難得她沒有因此封胸，繼續在社交網派福利，分享到沙灘同陽光玩遊戲的相片。

莊端兒更分享揀泳衣心得，她說︰「着泳衣最重要都係將胸部啲肉撥去中間，令佢集中啲，增強豐滿感，所以揀泳衣都會揀胸部有承托嘅款式，如果嗰陣肥咗啲，咪揀一件頭低胸高衩款，可以遮條腰之餘亦可以轉移視線，令雙腳修長啲。」

翟威廉：佢除咗身材好，亦好識表現體態美，其實佢真人係完全不修邊幅嘅女強人，但一着泳衣就好有女人味。

輕露酥胸　陳靜

近年刻意收起性感的陳靜密密接戲，可是受疫情影響而一度停工，但她沒有乖乖留在家中，7月底她在Ig分享了一張遊船河相片，穿上中空泳衣的她，下身配上熱褲，胸前導彈十分誘人，連好友王敏奕都留言：「流鼻血。」

今年再度入選美國電影網站TC Candler「全球百大美女排行榜」的陳靜，曾公開「高蛋白減肥法」，並於14日內減掉11磅，其間甚至不需要做運動，更以十穀米加薏米加藜麥作主糧，而餸她會揀蝦、雞蛋及魚，夠飽肚又不會致肥。

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