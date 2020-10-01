黎姿49歲生日撞正中秋節 疫情下更珍惜與家人共聚

今日是中秋節，亦是黎姿踏入最後一個4字頭的生日，她今日在IG分享多張切蛋糕相，透露這次是人生第3次與中秋同一日的生日：「中秋是我從小就特別喜歡的節日，居然有幸3次過生日遇上中秋節同一天。」

黎姿在帖文中回想過去兩次生日加中秋節，分別是11及30歲：「1982年，仍是小學生，有父母親人愛錫，無憂無慮。2001年，正在努力工作中。除了家人，還有同事跟粉絲陪伴，更參演了一部受觀眾喜愛的電視劇《倚天屠龍記》，是值得紀念的一年。今年2020年，疫情影響了每人的生活，卻令我更懂得珍惜一家人健康團聚的日子。下一次生日遇上中秋節將會是2031年，到時候孩子們已長大，人生又將進入另一階段。不管將來怎樣，我仍然會樂觀地向目標邁進，好好享受跟家人一起的每一天，因為沒甚麼比我最愛的家人珍貴！向大家送上雙份的祝福！」踏入49歲的她仍然美麗，對住粉紅色立體心形大蛋糕許願時，笑容顯得特別甜美，未知是否老公馬廷強送上的驚喜？

早年已淡出娛樂圈的她，忙於做生意的同時亦不忘家庭生活，經常陪伴家中3位小公主，又要照顧父母及弟弟黎嬰，與老公結婚多年來恩愛如昔。

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