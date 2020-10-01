離婚另有內情？ | 康子妮夜會保險業猛人 新歡係認識23年嘅大學同學

康子妮早前驚爆和結婚18年的林曉峰（阿Lo）已簽紙離婚，夫妻從此緣盡。甩了婚姻枷鎖的康子妮，連日在網上直播不時唱慘情歌，似顯露不捨之情，可是，自從爆出離婚後，坊間一直傳康子妮搭上第三者，除歌手黃翊外，日前有傳媒影到她在家庭聚會後，賣甩林曉峰和兩個兒子，夜會保險業界猛人，不但坐上對方的保時捷跑車，更雙雙返回何文田豪宅，觀乎種種線索和迹象，阿Lo和康子妮離婚，似乎別有內情。

雖然夫妻各行各路，但日前阿Lo和康子妮仍先後合體為兩個兒子慶祝生日，康子妮事後在IG貼出一家人慶祝的生日相。對着鏡頭溫馨洋溢，但當晚一家人離開餐廳時，康子妮即告別阿Lo及兩個兒子，頭也不回趕到下場約會保險業朋友，聚會中，還有帶康子妮入保險行業的Garry（陳逸汮）。眾人在夜店一輪消遣後，康子妮和Garry便有默契地和其他人講bye bye，康子妮登上男方的保時捷跑車，直駛往何文田男方的豪宅。

據知，被指是康子妮新歡的Garry，年約40多歲，圓口圓面的外形，有點像藝人黃一山（細龜）。Garry從事保險業界多年，傳他年薪過千萬。除了擁有大批客戶，經濟條件優厚外，他亦熱愛幕前表演，曾在多倫多電台擔任DJ，喜歡講鬼故的他，早前便應「鬼王」潘紹聰邀請做節目。

《蘋果》今日聯絡潘紹聰：「Garry係我識咗好耐嘅朋友，佢又係我保險顧問，以我所知佢同康子妮係同學嚟，Garry帶佢入行，康子妮啱啱開始，Garry成日教佢開會同見客。我噚日喺Garry個office， 康子妮都喺度，我都打咗個招呼。 佢亦話畀我知係咁，日日都帶佢開會，以我所知係咁，其他嘢就唔知。」從康子妮和Garry在IG互動，Garry也透露他們是相識23年的大學同學，女方憑着男方的人脈，火速獲得公司的top cases獎。另一方面，從男方的IG中，可看出他和圈中不少藝人頗熟稔。可是，原本Garry設定為公開的IG賬號，在《蘋果》問完潘紹聰後不久，忽然變為私人賬號，予人此地無銀之感。

愛好唱歌的Garry，和康子妮志趣相投，在其IG便放有和康子妮一起Jam歌的短片，他之前亦曾到紅館欣賞容祖兒演唱會，當時康子妮正為祖兒個唱做和音及表演嘉賓，可見他對康子妮百分百支持，他更情深款款在IG留言：「話咁快又一年，你selfie一吓我，我selfie吓你，真難忘！幾時有得再睇？DVD都好呀，康子妮，妳仲搞笑，台上台下盡在不言中，不經不覺由大學同學到現在識了你23年！妳又見證我的萬通10週年，一起努力，共同成長！珍惜，期待在不同台上見證你的成就及光茫，明日一定會為今天而喝采。」

對於傳出和保險公司上司拍拖，《蘋果》就此事以短訊問康子妮，她堅稱和Garry僅上司和下屬關係：「佢係我老闆，請不要多想。只是工作而已。」對於被指一同返回何文回豪宅，康子妮竟然說：「我慳過海錢，所以去到佢度先再call車返屋企。」《蘋果》追問她既然對方有車，何不直接送她返家，她說：「總之我而家可以自己做的，都會自己（做）。唔想麻煩人哋。」再問她和Garry有否發展機會，她則未有再回覆。據知Garry目前是單身，看來他們仍有發展機會！

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