瀨戶大也點止偷食巨乳空姐 爆房不忘同老婆傾家事

26歲日本游泳奧運金牌選手瀨戶大也，最近被揭賤男真面目，其偷食罪證越揭越多，令瀨戶大也的好男人形象盡毀，簡直是商台前DJ蘇耀宗（細So）的翻版。

瀨戶大也的太太是25歲前跳水華裔選手馬淵優佳，日本爆料雜誌《週刊新潮》上期踢爆他瞞妻於中午偷食一位巨胸空姐，在東京都足立區的平價時租酒店爆房，之後便做回好爸爸到幼兒園湊兩女，而女方被爆是全日空（ANA）的26歲空姐鮎川瑠奈，亦是尊尼事務所組合Ya-Ya-yah前成員鮎川太陽的胞妹，由於瀨戶近年獲ANA贊助，自鬧出醜聞後，瀨戶已被除名，昨日ANA方面更宣佈炒瀨戶魷魚，提前解除合約，瀨戶勢要賠償天文數字的違約金。

據知，自稱性慾強的瀨戶大也是個偷食慣犯，他的床伴不僅鮎川瑠奈，《週刊新潮》今期繼續爆料，指他與銀座一名靚女陪酒女有染，更爆他靠IG獵艷，瀨戶認識一名居住東京以外的女性，兩人曾相約到商務酒店開房，共聚三小時內，瀨戶竟跟太太如常傾電話，又談到兩名女兒，令該女性十分冇癮，之後瀨戶仍再聯絡女方，又稱會提供交通費望可再發生肉體關係。

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