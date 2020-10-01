歐鎧淳遊艇晒玩鋼管舞 比堅尼大騷「兩米」長腿

歐鎧淳（Stephanie）有「美人魚」之稱，作為香港奧運游泳代表的她，當然是運動健將，除了游水外，她還愛練瑜伽、立式單槳衝浪、滑浪等運動，近月更迷上跳鋼管舞，亦間中在社交平台分享跳鋼管舞的成績。

歐鎧淳昨日與友人坐遊艇出海，更癮起在船上展示她的鋼管舞技，身穿灰綠色比堅尼的她大騷腹肌及42吋長腿，在鋼管上做出多個難度高的動作，如挺胸收腹倒立、小腿夾實鋼管將身體打橫支撐等凌空伸展，手臂及大腿肌肉力量驚人，她留言：「冇咩嘅我哋只係百厭啲。」不少網民都有給like，更留言讚她身手敏捷，而「IG女神」倪晨曦就留言：「2米的腿。」而歐鎧淳就回覆：「iPhone很重要」，表示相片拍攝時要「低炒」，才能雙腿變得修長。

自上月起，歐鎧淳愛上跳鋼管舞，曾表示喜歡這個運動的原因是穿上少布的裝束，對鏡跳舞時望住自己擺動身體的舞姿，最能表達到愛自己的一面。

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