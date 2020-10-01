阮民安送月餅給去年10.1中槍健仔：一個我極心疼嘅孩子

去年黑色10.1，在荃灣警民衝突中，有防暴警持槍衝向示威者，並近距離開槍射向1名中五學生「健仔」的左胸，健仔一度情況危殆，全城震怒。執番條命的健仔更面臨被起訴，與26歲理大博士生被控暴動及襲警罪，案件將於下周再提訊。

事隔1年，今日10.1適逢中秋節，阮民安（Tommy仔）昨晚特別帶月餅給健仔送溫暖，Tommy仔在社交網貼合照並留言：「健仔，一個我極心疼嘅孩子。佢受嘅槍傷，身體，心靈上都係永久的。之後佢被控一項參與暴動罪及兩項襲警罪。今晚送月餅最後一站就係畀佢，正正就係黑雨之時！健仔，天都知道的，無論之後您嘅情况如何，個天都會看顧您，會保護您的！我信，呢度全部真香港人都信！希望您可以健健康康，一生都要平安！」最後Tommy仔更呼籲大家今日行街、買餸、唱歌、賞月，悉隨尊便，「聽日，賀佢老母！」

相中的健仔戴黃色口罩，網民都留言祝福，Tommy仔回覆《蘋果》表示：「之前同佢食過一次飯，噚晚專登攞月餅畀佢，同步落黑雨；上年10.1，大家其中一非常深刻畫面係健仔中槍，仲有個理大博士返去救手足，最後被控暴動。雖然健仔好年輕，而家19歲，但始終中咗槍，都有好多後遺症，聽講佢做咗差唔多1年物理治療，一直睇醫生治理創傷。」

Tommy仔指自己只是盡一分力，希望讓健仔知道，香港好多人關心他，「今日10.1，我最後同佢講加油，無論今日見到任何畫面，都唔好太傷心，不過佢幾硬淨，佢嚟緊再提堂，到時係點大家未知，我送少少祝福畀佢，畀佢知道大家記得佢、關心佢，祝佢健健康康平平安安。」

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