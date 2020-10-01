荷蘭叻受勳丨杜汶澤戥何君堯唔抵 林海峰：應該頒畀陳同佳

人人想拎荷蘭水蓋，唔通人人都有水蓋咩！特首林鄭月娥分餅仔明顯大細邊，估唔到連入行多年從未獲演藝獎項的陳百祥（阿叻）都有份，多次出席撐警活動，得港府「加持」獲頒授銅紫荊星章，難道做香港人真的要以「阿叻流」思維，「我睇唔到」、「我唔知」才能生存？

杜汶澤凌晨留言戥何君堯唔抵：「公平咩？論功行賞，分豬肉點可以冇何君堯份㗎！佢嘅成績有目共睹吖！哭X死我了！」王宗堯可憐忠義民團召集人「大波Man」連餅碎都冇：「Ｍan哥都好勤力起碼都畀返個勤工獎佢啊！」知名廣告人及影評人畢明也回應：「最嬲應該係居功至偉嘅陳同佳，何妖都行開啦！」

今日叱咤節目《在晴朗的一天出發》都有講林鄭「分餅」，林海峰說就算不頒給「何已完」何君堯，應該頒給陳同佳，盧覓雪及阮子健異口同聲說：「係噃！」林海峰指大家一講就知沒他就不會發生這麼多事，盧覓雪接着說：「本來係反對逃犯條例修訂草案，嗰個搞唔成，反而搞咗國安法仲勁，佢絕對係『助攻王』。」阮子健笑稱如果一直頒上去，要畀埋美國佬。

盧覓雪又指今次嗰個分餅仔名單，也驚訝為何冇何君堯份，「今次有九十幾個警務人員得到勳章，我驚訝位主要有兩個，第一係何君堯做咁多嘢，點解冇 ?如果你老竇老母個山墳都俾人掃埋，付出好多，佢喺任何時間都好『勇猛』，咁多場面都冇，佢都撈唔到一個爛鬼荷蘭水蓋，我當然唔會知點解，我戥佢唔抵，真係要問一句公平咩？被人褫奪學位，冇咩所謂小菜一碟，佢應該有公職冚過呢啲。」

林海峰搞笑問：「嚟緊係唔係會頒特首畀佢呀？最勁嗰啲！」林海峰及盧覓雪稱應該「追頒」畀何君堯，盧覓雪又指為何今次抗疫時期，反而是九十幾個警務人員受勳，盧覓雪接着說戥醫護不值：「而第二個驚訝位，係醫護人員抗疫在唔好嘅開頭，已經算守得好好…雖然有啲都秋後算賬緊，不過好似每日４點鐘張竹君醫生嗰啲，佢哋不眠不休，呢批人應該毫無疑問（受勳）啩！」林海峰笑言：「好難頒荷蘭水蓋畀你哋呢啲所謂嘅專家。」

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