【甘草轉型】演戲以外的才藝

被形容為「靚聲王」的蕭亮本身識多國語言、寫作及畫畫，於YouTube開個人頻道轉型做KOL，將自己的才能繼續發揮，不少甘草藝人年紀漸大，淡出後也能憑自己的才華，創出另一片天空。

黃淑儀 樂做廚神

70歲的黃淑儀為70年代電視花旦，效力過麗的及無綫，拍過經典劇如《書劍恩仇錄》及《倚天屠龍記》，80年代移居加拿大後間中回港拍劇。她早年已鑽研烹飪，於2005年起先後為無綫主持三輯《吾湯吾水》，大受歡迎，去年亦為ViuTV主持《Cooking GiGi台灣篇》，今年又回歸無綫拍攝《Gi味俱全》，成功轉型做廚神。

談泉慶 教保齡球

69歲的談泉慶於80年代初考入無綫第四期訓練班而入行，由於身形高大，故經常被安排扮演警司等角色，現實中他亦曾任職輔警。他於80年代參加香港保齡球代表隊的招募，通過選拔後獲選成為一員，並於1986年及1990年與亞運金牌選手車菊紅一起代表香港出賽，至2000年初才淡出娛樂圈，專注保齡球教學。

顏國樑 推廣太極

67歲的顏國樑80年代加盟無綫後即被安排在處境劇《香港八一》中飾演貪婪蠱惑又勢利的經紀「陳積」而廣為觀眾認識，至今仍有人稱他做「積少」；另外亦參演經典劇《季節》飾演「大Dee」，同樣深入民心。2009年他約滿無綫後退出娛樂圈，轉行教授太極拳，更曾開設拳會致力推廣武術。