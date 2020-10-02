劉鳴煒新歡Joyce係何超蓮學妹 23歲創業年半即回本

劉鳴煒被爆跟主播女友趙慧奈分手後，即撻着細他十年的90後新歡簡雪忻（Joyce）。雖然並非出身於富裕家庭，不過Joyce非常上進，於名校瑪利諾畢業後，2009年便到英國升學，她考入英國排名19、世界排名291（QS 2020） ，隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London），成為莫文蔚、何超蓮及莊梅岩的師妹。

攻讀經濟學的Joyce，2012年以First Class Honours畢業，回港後翌年跟朋友一同創立租用閒置汽車平台「Carshare」， 她曾在訪問中表示，自小就對電子商貿平台感興趣，適逢於英國畢業回港後，認識有相同理念的朋友，加上看準香港的「共享經濟」剛起步，於是便決心創業；據知當年Joyce跟友人共投資了400萬，並用了一年半時間便回本，生意頭腦似乎比男友劉鳴煒還要強。

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