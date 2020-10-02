周柏豪追月夜抗疫音樂會 逾19萬次收看

周柏豪為「建造業抗疫關愛行動」籌款的《周柏豪你的後援音樂會》今晚播出。雖然現時疫情稍為緩和，不過音樂會由籌備到製作期間，仍然有採取安全距離措施，樂隊成員均相隔一個多身位，以減低感染風險。音樂會上周柏豪共唱了9首歌曲，包括《同天空》、《讓愛高飛》、《老少平安》等，而今晚的音樂會網上直播約19萬次觀看。

為迎合今晚的追月主題，大會特意在草地上擺放了多個圓形燈，又訂製了一個大型的月球燈來作現場佈置。甫開場柏豪先唱出《同天空》後，大會司儀森美談到柏豪今年是當爸爸後，首個跟女兒度過的中秋節，柏豪坦言︰「做咗人爸爸之後，坦白講識得點同屋企人相處，珍惜留喺屋企嘅時間，家人永遠係最強後盾。」在疫情下大家都多留在家，柏豪表示︰「減少外出，多咗留喺家中，令我哋有反思的機會，珍惜身邊一切。」唱出歌曲《最好不過》之前，柏豪說到︰「屋企是全世界最好的地方，亦是最溫暖、最有愛、最開心的地方。」

其間森美問到柏豪，如果疫情過後，最想做甚麼？柏豪說︰「最想同大家面對面見面，見想見嘅人，希望願望快啲成真。」接着便唱出《宏願》。之後柏豪說到這段時間大家都經歷好多困難和難關，接着唱出的新歌《劫後餘生》亦是他的心聲，他說︰「身邊有愛嘅人，就乜都唔使怕。」最後以一曲《還記得》完場。

柏豪之後接受訪問表示在疫情期間不少行業可以選擇在家工作，但惟獨建造業的工友仍要堅守崗位：「佢哋無論幾大風大雨，無論疫情係幾嚴重時，佢哋仍然要緊守自己嘅崗位，所以呢個我係好希望同佢哋講聲感謝同致敬。」

入行十多年的柏豪，表示自己過往因為要埋頭工作的關係，已有多時沒感受過中秋氣氛：「自己最喜歡的節日，除了新年就係中秋節，因為可以同屋企人、親戚朋友去見面，有啲團聚嘅感覺。」說到疫情期間的活動，柏豪坦言自己是少了做運動，身體亦比以往差了點：「我相信好多朋友都同我一樣，而家會喺屋企做啲簡單嘅運動，有時會抱住囡囡深蹲吓，因為佢都有十幾二十磅，手瓜都會起腱 。」昨日是柏豪跟囡囡首個一同度過的中秋節，他表示早就為囡囡預備了一個傳統的兔仔燈籠：「雖然佢大個都未必記得，但係我哋可以一家人影吓相。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！