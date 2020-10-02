下體戴口罩 | 《波叔2》預告片出爐 沙格畢朗高漢扮特朗普踩場混入保守政治行動會議

由48歲英國諧星沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）主演的奧斯卡提名喜劇《波叔出城：哈薩克鄉下佬去美國搵著數》（Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan），上月傳出已秘密完成拍攝續集。話口未完，續集的首支預告片於昨日曝光，並踢爆沙格於二月混入美國保守政治行動會議（CPAC），扮成美國總統特朗普的模樣，打斷副總統彭斯（Mike Pence）的演講。

《波叔2》片名名為《Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan》，沙格在片中扮演哈薩克記者波叔搞笑遊美國，電影以偽紀錄片方式拍攝。波叔在戲中穿上肥仔衫及戴上特朗普面具，抱起女兒，走入會議的會場內，大聲向彭斯叫喊：「彭斯，我帶了一個女孩給你！」彭斯的演講被人騷擾，臉上流露出不滿的神情，而波叔亦被帶離現場，當時沒有人發現面具背後的人正是沙格。波叔在購買肥仔衫時還向職員表示：「我要這一件，跟美國男人一樣肥。」認真唔俾面。《波叔2》將於本月23日在Amazon Prime上架，距離美國總統大選不夠兩星期。

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