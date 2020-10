下體戴口罩 | 《波叔2》預告片出爐 沙格畢朗高漢扮特朗普踩場混入保守政治行動會議

由48歲英國諧星沙格畢朗高漢(Sacha Baron Cohen)主演的奧斯卡提名喜劇《波叔出城:哈薩克鄉下佬去美國搵著數》(Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan),上月傳出已秘密完成拍攝續集。話口未完,續集的首支預告片於昨日曝光,並踢爆沙格於二月混入美國保守政治行動會議(CPAC),扮成美國總統特朗普的模樣,打斷副總統彭斯(Mike Pence)的演講。

《波叔2》片名名為《Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan》,沙格在片中扮演哈薩克記者波叔搞笑遊美國,電影以偽紀錄片方式拍攝。波叔在戲中穿上肥仔衫及戴上特朗普面具,抱起女兒,走入會議的會場內,大聲向彭斯叫喊:「彭斯,我帶了一個女孩給你!」彭斯的演講被人騷擾,臉上流露出不滿的神情,而波叔亦被帶離現場,當時沒有人發現面具背後的人正是沙格。波叔在購買肥仔衫時還向職員表示:「我要這一件,跟美國男人一樣肥。」認真唔俾面。《波叔2》將於本月23日在Amazon Prime上架,距離美國總統大選不夠兩星期。

