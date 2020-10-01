Rihanna舉辦網上內衣時裝騷 Cara Delevingne T-Back露肉宣傳

樂壇天后Rihanna自2016年推出大碟《Anti》後，四年都未有新碟推出，不過近年專注時裝事業的她，在武漢肺炎疫情下亦沒有偷懶，近期為其內衣品牌舉辦網上時裝騷，並於今日在Amazon Prime Video上架。

Rihanna邀請英國模特兒Cara Delevingne、韓籍名模Soo Joo Park、美國名模Bella Hadid、荷李活影星韋史密夫（Will Smith）的女兒Willow Smith、美國名媛Paris Hilton、女星狄美摩亞（Demi Moore）以及肥妹女歌手Lizzo等演出，品牌的官方IG前日公開Cara與Soo Joo Park的性感宣傳照片，兩人將頭髮染成粉紅色，並穿上魚網絲襪及T-Back內褲，形象性感火辣。Rihanna接受雜誌訪問時表示以團隊為榮，又指包容性一向都是品牌的一部份。

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