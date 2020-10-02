楊怡 羅仲謙結婚4周年各自忙碌 感恩生活平淡但充實

楊怡之前一直在演藝事業搏殺，自從與細她5年的羅仲謙展開姊弟戀後，便努力經營感情，二人於2016結婚，之後一個主內、一個主外，羅仲謙工作上拼博，楊怡專心在家「生產」，並於今年4月誕下女兒「小珠珍」羅翊心（Hera），他們在7月時為女兒舉行百日宴，但因為疫情關係，只能在家中慶祝。楊怡一直在家相夫教女，少有在螢幕演出，今日她在IG回顧，指2017年的今天，她跟老公羅仲謙正身處布拉格，慶祝二人第一個結婚周年，楊怡還貼出二人親吻相片，幸褔又美滿。

4年後的今天，楊怡與羅仲謙感情穩定，她笑言兩公婆各有忙碌，羅仲謙沒有放假，繼續在工作上奮鬥，拍攝劇集。而作為新手媽媽的楊怡，則謂自己忙於湊女，她寫道：「雖然平淡，但卻充實。」

近日羅仲謙拍劇再度演醫生角色，很多網民仍然記着他與楊怡於劇集結緣，一同拍劇做醫生一角，網民留言恭喜時，更不忘叫他們於劇中的名字。不過羅仲謙似乎十分忙碌，暫時未在IG分享結婚周年喜悅。

另外，打女陳鈺芸（JuJu）去年10月與電影導演司徒永華（Antony）在洛杉磯結婚，日前二人在酒店慶祝結婚一周年。他們各在社交平台分享愛的宣言，JuJu寫道：「時光飛逝，今天已是我們婚後366天。回顧去年的婚禮片段，我仍會感動落淚。你是世上最好的丈夫和我最好的知己！結婚一周年快樂！」二人原本打算五月會到馬爾代夫渡蜜月，但由於疫情關係要延遲。

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