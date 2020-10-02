麗的花旦梁淑莊胰臟癌病逝 享年75歲

已故亞視一哥劉志榮遺孀、麗的及亞視前花旦梁淑莊今日凌晨因胰臟癌病逝，享年75歲。梁淑莊與著名演員劉克宣之子劉志榮1986年結婚，婚後有一兒子健樂，至90年代退出娛樂圈經商，與劉志榮一向是圈中模範恩愛夫妻，2008年時年僅56歲的劉志榮因肺積水逝世，令莊姐大受打擊，傷心到多年也不願見人。

黎燕珊今日於facebook表示：「收到莊姐（梁淑莊）兒子健樂電話，受他所托，懷著很沉痛的心情向外公告，莊姐於今早凌晨二時因胰臟癌在浸會醫院病逝。聽到這個噩耗實在很難過，心情久久未能平伏，實在未能接受，原來莊姐妳有病都沒有跟我們說半句，就讓自己一個人低調面對，這大半年掛心疫症有否影響妳心情，致電給妳會否出來見見面，都未有收到你的回覆，誰不知卻接到 健樂的消息。願莊姐在天堂和志榮哥更快樂，莊姐快樂一路好走。」

黎燕珊當年入行獲劉志榮夫妻照顧，一直視他們如兄嫂，珊姐今日接受傳媒訪問時說：「今日凌晨點幾鐘，佢囝囝健樂短訊我，原來當時係佢最後一刻，我呢排搵佢都冇回覆，佢一直同病魔對抗，所以佢簡短回我都係囝囝代覆。我唔知莊姐有病，佢係唔想打擾大家，所以先低調處理。」

珊姐回想當年在亞視工作得到劉志榮和梁淑莊指導，至今仍非常感激：「佢哋叫我珊妹，真係當我妹妹咁，自從劉翁（劉志榮）走咗，莊姐一直放唔低喪夫之痛，我哋多次叫佢聚會都唔肯出嚟，不過我哋都有開解佢，叫佢為囝囝加油，而家囝囝都大個，莊姐可以放心。」珊姐表示與健樂商討後，會協助辦理後事。

梁淑莊曾是麗的和亞視年代花旦，1970年她於麗的映聲藝訓班畢業後，於麗的報道新聞和拍劇，作品包括《追族》、《鱷魚淚》、《天蠶變》、《大地恩情》、《浴血太平山》、《沈勝衣》、《十兄弟》等等，並為亞視主持婦女節目《下午茶》。

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