【娛樂專題】30+40+50+魔女逆齡秘笈

雖然人生必需經過生、老、病及死的階段，但娛樂圈卻偏偏是個最接受不到歲月催人的地方，因此無論男定女，必定想盡方法保持樣貌、身形等一切皆在最佳狀態。近年圈中不同年齡層的女星，不少皆似食了防腐劑一樣；越成熟反而更靚更有味道，令自己變成逆齡生長的「美魔女」。要成為美魔女除了有些真的是得天獨厚之外，後天的努力絕對是不可缺少，她們各人皆有不同的保養及養生方法，若想成為美魔女其中一分子，不妨參考這些實證例子分享的方法。

撰文：寶妮

30+

39歲陳茵媺 堅持無添加

已有兩子一女的陳茵媺（Aimee）皮膚及身材不比當年選港姐時遜色，皆因她堅持運動，包括跟老公陳豪做gym及打網球，保持身形外可加速流汗，排出體內毒素。而Aimee一向崇尚天然，堅持使用無添加護膚品，此外又用維他命A酸來調理皮膚角質，幫助表皮細胞的代謝與重組，但每個人對A酸會有不同反應，因此使用前要查詢皮膚科醫生。

飲食方面，Aimee認為吃是身體最原始的需要，因此特別注意，首先一家很少外出用餐，煮食又選購天然有機食材，保證全家食得健康。

36歲鄧麗欣 奇異果排毒

2002年以19歲之齡參加組合Cookies出道，轉眼由少女成為熟女，但身形及外貌沒有大改變。Stephy曾指自己很懶，少做皮膚護理，只有覺得皮膚麻麻時才敷面膜，反而較注重運動和飲食；不時拉筋、打排球及行山等，除了多年前開始盡量茹素，進食前先食水果再食正餐幫助消化，早上又習慣食奇異果幫助排毒，間中以番薯代替正餐。

39歲陳自瑤 戒汽水零食

早前剛度過生日的陳自瑤（YoYo）拍了一輯靚相，好評如潮，她向《蘋果》表示這跟她自小養成的生活習慣有關：「由細到大我好少食煎炸以及零食，唔飲汽水。」她指現在也很少飲凍飲，多飲清水、蜜糖水及自製養生飲料等，另外飲食亦如常三餐，沒有刻意減肥：「𠵱家三餐都以簡單清淡為主，少鹽少油。」

YoYo間中會去做facial，以清潔保濕為主，自己在家也會敷面膜及按摩面部及穴位，她笑言：「按走啲皺紋，血液循環好皮膚都好。」疫情前她不時去健身室做gym及跳舞，疫情時在家會做拉筋、腹部及臀部運動，亦在家中跳舞。

39歲楊洛婷 做無創拉皮

被形容為「火辣人妻」的楊洛婷跟《蘋果》分享保養貼士，她說：「我成日煲湯，一星期至少兩次，當中會加花膠，另外亦每日飲雞精同食supplement。」她甚少做facial，但一年會去做一次無創拉皮，補充膠原蛋白，令皮膚保持又彈又滑。

此外，楊洛婷跟老公Tim熱愛戶外運動，有時間便去行山或玩水上活動，她大讚香港郊外風景很靚，值得欣賞，如果留家則會做瑜伽。

40+

46歲郭羨妮 少食澱粉質

已為人母的郭羨妮（Sonija）依然擁有一種不吃人間煙火的感覺，原來多年來堅持每餐只食六成飽，日前她向《蘋果》表示：「我仲戒埋澱粉質，不過都唔係完全唔食，間唔中都會食吓，唔使令自己好似喺度減緊肥要保持咁。」

Sonija身形多年來一直偏瘦，原來她沒有刻意減肥，她說：「我好少好少做劇烈運動，多數喺屋企做瑜伽，有時間就行吓山。」她亦沒有出街做facial保養，只是間中在家敷面膜而已，Sonija表示最重要是保持心境開朗，人自然越來越靚。

42歲楊思琦 防曬兼潔膚

楊思琦今年2月誕下第二胎，除了束腹收身（圖），皮膚亦滑溜，她接受《蘋果》訪問分享保養心得：「皮膚方面最着重係清潔，因為我哋藝人成日要化妝，所以落妝時一定要徹底清潔，如果唔係我就會生瘡。」思琦妹亦提醒各位女士防曬工夫不可少，她強調：「唔好以為只喺室外先要搽防曬，室內嘅燈光都有紫外線，一樣會令皮膚變黑。」

飲食方面，思琦妹跟郭羨妮同樣不會食到十成飽，她通常早餐最為豐富，多食麥皮及牛奶，晚餐則只食七至八成飽，另外她亦抽空做拉筋及伸展等動作，她希望日後有時間可做帶氧運動。

40歲胡杏兒 高蛋白食物

胡杏兒雖是兩子之母，但產後收身成功，她稱全賴勤做運動，因運動能加速血液循環，可排走毒素和多餘水份，她每次運動至少30分鐘，頭20分鐘是排走水份，之後才是消脂，做完運動不會浮腫更加上鏡。杏兒亦以高蛋白食物代替主食，如水煮蛋、雞胸肉，還有高脂肪魚類等，另外她亦會間中斷食，以便身體排走毒素。

45歲鄺文珣 薑汁作滋補

同樣已為人母的鄺文珣（May），皮膚依然白裏透紅，除做基本護理外，May在夏天時因經常在室內，冷氣會抽乾皮膚水份，因此要留意補濕。May近年塗面霜時會加入堅果油，油份粒子快速滲入肌底可極速補水。May懷孕時聽中醫建議，以雞肉和牛肉燉湯汁飲，再加入生薑汁作滋補，此外還喝奶類製品補鈣，保持皮膚白滑。

50+

52歲周慧敏 從不曬太陽

身為玉女獎門人始祖，除了髮型不變外，周慧敏（Vivian）連同樣貌也沒大變化，因她多年來保持有規律的生活習慣，不煙不酒，每餐只吃八成飽，閒時亦會做運動。Vivian多年來擁有白滑皮膚，她表示最重要是清潔和保濕，不喜歡搽太多產品在臉上，因會對肌膚造成負擔，此外最重要是她從不曬太陽。

除了外在原因，Vivian覺得負面情緒亦容易加速老化，因此她經常提醒自己要保持開朗態度，及有正面心情和充滿正能量，這樣才能活得健康，令外貌跟心態同樣保持年輕。

54歲溫碧霞 多飲檸檬水

一直被稱為頭號美魔女的溫碧霞（Irene），無論身形及樣貌都如逆時針地保養得宜，談到保養心得，Irene日前向《蘋果》表示：「最緊要梗係身體健康，想健康好就梗係要做運動，我近呢十年愛上做瑜伽，做完之後成個精神狀態都好好，而且連睡眠都變好埋。」

飲食習慣亦對身體健康有莫大影響，Irene表示：「我認為多飲檸檬水及湯水係好有幫助，另外多食水果都有好處，因唔同水果有唔同嘅維他命，對身體都非常好。」護膚方面，Irene覺得保濕很重要，因此經常敷面膜補充面部水份：「面部按摩都好緊要，因為咁樣做令我嘅面部輪廓睇落更加健康同年輕。」

54歲李若彤 黑芝麻護髮

「小龍女」李若彤一直被讚保養得宜，尤其是一頭烏黑長髮及身形，她會親自把新鮮芝麻炒熟再磨成粉，每日將一匙羹芝麻粉混入燕麥片食，黑芝麻有維生素E、蛋白質、不飽和脂肪酸及鈣等，有助頭皮血液循環及防止脫髮和長白髮。至於身形，李若彤坦言只有一招，就是運動，只要有時間便會做，保持最少一星期三天。